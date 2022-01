Ride Xperience 2021 Tuntaskan Perjalanan Touring Melintasi Rute Eksotis Pekanbaru-Padang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah menempuh perjalanan jauh lebih dari 500 km selama 4 hari 3 malam, aktivitas touring motor Bold Riders di ajang Ride Xperience 2021 berakhir di kota Padang pada Senin 24 Januari 2022.

Perjalanan touring sekuel terakhir ini dimulai dari Kota Pekanbaru dann benar-benar memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para peserta. Karena, selain dikenal memiliki rute menantang, rute ini juga memberikan pesona alam indah Indonesia di setiap jalurnya.

“Keseruan dari perjalanan kali ini, selain menikmati indahnya alam Sumatra, adalah tantangan

yang ada di setiap kota. Banyak pengalaman seru yang belum pernah kami alami sebelumnya," ujar Aldo Avega, salah satu Motovlogger yang ikut dalam perjalanan ini bersama dengan Okky Adams dan juga Elang MV.

Aldo menuturkan, perjalanan ini juga menguatkan rasa persaudaraan di antara para peserta yang

datang dari kota berbeda.

Seluruh anggota komunitas Bold Riders peserta Ride Xperience 2021 yang berasal dari Bekasi, Palangkaraya, Medan, Gorontalo dan Bali juga harus menaklukkan banyak tantangan setiap harinya.

Seperti di sesi Lumber Jack, mereka diuji dalam hal kecepatan dan kekuatan menggunakan kapak. Atau juga, Vertical Limit dimana mereka ditantang untuk mendaki dan mengambil bendera pada tebing curam di Harau.

Perwakilan komunitas Bold Riders dari Bali, Dwi Bagus Herlambang merasa bahwa riding kali ini adalah suatu kegiatan yang lain dari yang biasa.

Salah satu konten seru di aktivitas touring Ride Xperience 2021 adalah aksi Vertical Limit dimana bikers ditantang endaki dan mengambil bendera pada tebing curam di Harau di Sumatera Barat.

“Baru kali ini bisa riding di Pulau Sumatra. Selain pemandangan yang indah luar biasa, tiap hari selalu diisi dengan tantangan-tantangan seru dari Bold Riders. Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan!”, ujarnya.

Meski perjalanan Ride Xperience 2021 telah usai, ikatan persaudaraan antara para peserta yang terjalin selama perjalanan akan tetap berjalan terus sesuai dengan tagline Bold Riders yaitu ‘The Spirit of Brotherhood’. No matter what you ride. No matter where you’re from. We ride together as #BoldRiders.

Bold Riders merupakan gabungan komunitas motor lintas genre yang terbentuk pada 2018 dan beranggotakan lebih dari 600 komunitas binaan dari seluruh Indonesia yang memiliki kesamaan hobi serta prinsip tentang persaudaraan sesama pecinta roda dua.

Di 2022 ini, Bold Riders tampil menjadi salah satu sponsor MotoGP melalui Tim Gresini Racing.

Sementara, Ride Xperience merupakan kegiatan puncak Bold Riders setiap tahun. Format dari Ride Xperience adalah kegiatan touring sepeda motor yang diikuti oleh perwakilan komunitas yang dinilai berprestasi dengan menempuh jarak rata-rata 500 km.

Aktivitas Ride Xperience pertama kali digelar pada 2018 dengan rute Jakarta-Karimun Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan Ride Xperience 2019 dengan rute Bogor–Dieng dan Ride Xperience 2020 dengan rute Malang-Bali.