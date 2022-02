All New Honda Vario 160 Dibanderol Mulai Rp 25,8 Juta, Ini Spesifikasi Lengkapnya

Peluncuran All New Honda Vario 160 di Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New Honda Vario 160 dengan ubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dalam dua tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black dan Grande Matte Red. L

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black dan Grande White. Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium, serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium.

AHM memasarkan All New Honda Vario 160 dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 25,8 juta untuk tipe CBS dan Rp 28,5 juta untuk tipe ABS.

President Director AHM Keiichi Yasuda, mengatakan berbagai inovasi desain, teknologi dan fitur yang dikembangkan menjadikan All New Honda Vario 160 sebagai motor impian dari para pecinta skutik premium yang menginginkan sepeda motor berperforma tinggi dengan desain yang lebih besar, semakin canggih dan membanggakan.

"Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih yang dilengkapi mesin terbaru 160 cc dengan 4 katup eSP+ serta desain premium sporti pada All New Honda Vario 160, kami yakini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan," ungkap Yasuda saat peluncuran di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

Menggunakan mesin baru, All New Honda Vario 160 menyajikan performa tinggi dengan mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160 cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW pada 8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm pada 7000 rpm.

Dalam memberikan kenyamanan dan mendukung performa tinggi, All New Honda Vario 160 hadir dengan pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik premium sportiy ini semakin lincah dan mudah dikendarai.

Model ini mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km/liter. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) Euro 3.