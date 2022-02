Honda Vario 160 Resmi Mengaspal, Dibanderol Mulai Rp 25,8 Juta

Peluncuran All New Honda Vario 160 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Sejak dikenalkan pertama kali 16 tahun atau tepatnya dirilis pada tahun 2006, tahun ini PT Astra Honda Motor (AHM) kembali merilis model terbaru dari skutik premium sporty All New Honda Vario 160, pada Rabu (2/2/2022).

AHM melakukan ubahan menyeluruh pada All New Honda Vario 160, dimana tampilannya lebih premium, besar dan sporty, selain itu mesin, rangka, desain dan fitur canggih sudah terbenam di skutik ini.

Berbekal mesin performa tinggi kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan menjadikan skutik premium sporti ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal dan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian.

Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya tanpa perlu menggunakan tambahan adapter.

Skutik premium sporti ini dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan dua tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black dan Grande Matte Red.

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black dan Grande White.



AHM memasarkan All New Honda Vario 160 dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 25,8 juta untuk tipe CBS dan Rp 28,5 juta untuk tipe ABS.