PO Mulyo Indah Apa Kabarmu? Makin Samar Kiprahnya di Transportasi Bus Malam AKAP

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di bisnis jasa transportasi darat bus antar kota antar provinsi di lintasan Jakarta-Solo, nama Perusahaan Otobus (PO) Mulyo Indah tidak bisa dilewatkan begitu saja.

PO ini merupakan salah satu pemain legendaris yang kiprahnya telah mengantarkan ribuan warga Jakarta dan sekitarnya bepergian ke Solo dan sebaliknya.

PO Mulyo Indah terkenal dengan kenyamanan armadanya yang membuai penumpang di perjalanan dengan fasilitas kursi penumpang yang empuk yang dilengkapi dengan leg rest panjang untuk menopang seluruh kaki.

Namun PO ini belakangan seperti terlihat lagi kiprahnya di layanan transportasi bus AKAP di lintasan Jakarta-Solo. Ada apa gerangan?

Sebuah postingan seorang penggemar bus Wisnu Wibowo yang selama ini juga dikenal sebagai admin grup diskusi penggemar PO Mulyo Indah di Facebook menghentak di kalangan netizen, Rabu (2/2/2022).

Wisnu Wibowo menyebut, PO Mulyo Indah sudah tidak lagi melayani trayek bus AKAP Januari 2022 ini.

Koleksi foto lama armada PO Mulyo Indah bersasis Mercedes-Benz OH.

"Mulyo Indah izin pamit dari dunia AKAP mulai Januari 2022. Trayek Solo dan Jogjanya sudah ke pemain baru PO yang ada bus DD (double decker)-nya," tulis Wisnu Wibowo di halaman facebook-nya.

Dia menyatakan, armada POP nya sudah terjual ke PO lain guna menambah armada Double Deker nya.

Baca juga: PO Batang Pane Baru Rilis Bus Buatan Karoseri Cipta Karya Medan

Di postingannya, Wisnu menyebutkan armada PO Mulyo Indah kini hanya tersisa 11 unit saja, terdiri dari 2 Scorpion King bersasis Golden Dragon, 3 unit Jetbus bersasis Mercedes-Benz OH 1526, 1 bus Scorpion King bersasis Mercedes-benz OH 1526, 2 unit bus Legacy SR-1 bersasis Mercedes-Benz OH 1518, dan 2 unit bus Scorpion X bersasis Mercedes-Benz OH 1526.

Baca juga: Punya Bagasi Jumbo untuk Angkut Motor, PO 27 Trans Rilis Bus Terbaru Buatan Karoseri Adiputro

Soal kenyamanan kabin bus ini, fasilitas leg rest-nya dikenal panjang, untuk menopang seluruh kaki.

Salah satu armadanya yakni bus dengan bodi Scorpion X buatan karoseri Tentrem, bagian mukanya sudah diubah dengan tampilan seperti Jetbus 2 namun tetap mempertahankan bentuk kaca depan single glass.

Baca juga: Modifikasi Bus Double Decker PO Agung Sejati, Bus Seken Rasa Baru yang Kekinian

Armada ini memakai sasis Mercedes Benz OH 1526 dengan ubahan suspensi dari per daun menjadi suspensi udara.

Interior kabinnya menggunakan konfigurasi tempat duduk 2-2 dengan jumlah 28 kursi dan dilengkapi dengan double leg rest dan toilet yang dapat digunakan selama dalam perjalanan