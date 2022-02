Dealer BMW Premium Selection Kini Hadir di Serpong

BMW Astra Used Car meresmikan dealer BMW Premium Selection ketiganya di Serpong, pada Senin (7/2/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BMW Astra Used Car meresmikan dealer BMW Premium Selection ketiganya di Serpong, pada Senin (7/2/2022).

Outlet yang terletak di Astra Biz Center No. 11D, Jl. BSD Raya Utama, BSD City, Serpong, Tangerang, ini akan menampilkan koleksi kendaraan seken BMW dan Mini berkualitas terjamin, dengan usia kurang dari tiga tahun.

Tahun ini, BMW Astra berkomitmen untuk terus memperluas jaringannya di Indonesia untuk hadir lebih dekat dengan pelanggannya.

Baca juga: Produksi BMW i3 akan Berakhir Juli Mendatang

Presiden Direktur BMW Astra Used Car Fredy Handjaja, mengatakan sejak pertama kali hadirkan point of sales BMW Astra Used Car Serpong pada 2019 lalu, pihaknya mendapati permintaan akan kendaraan seken BMW dan Mini berkualitas di wilayah Tangerang cukup signifikan, ditunjukkan dengan kenaikan penjualan sebesar 17 persen di tahun 2021.

Hal ini membuktikan animo para pelanggan di wilayah Tangerang terhadap kehadiran BMW Astra Used Car sangat positif.

"Oleh karena itu kami hadirkan cabang BMW Astra Used Car Serpong dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap, agar semakin mudah bagi pelanggan untuk mendapat pelayanan dan pengalaman terbaik dalam hal jual-beli kendaraan seken BMW dan Mini. BMW Premium Selection merupakan pilihan ideal untuk mendapatkan resale value yang menguntungkan bagi pelanggan dan mempermudah pelanggan mendapatkan kendaraan seken BMW dan MINI idaman," tutur Fredy, Senin (7/2/2022).

Berdiri di atas lahan seluas 4.163 m2, dengan luas bangunan 1.181 m2 yang terdiri dari dua lantai, BMW Astra Used Car Serpong memiliki fasilitas indoor dan outdoor display yang menjadikannya showroom kendaraan seken BMW bersertifikat dengan kapasitas display terbesar di Indonesia.

"Lebih dari itu, BMW Astra Used Car Serpong juga terintegrasi dengan bengkel resmi BMW Astra. Dengan fasilitas layanan seperti ruang tunggu, delivery area, serta customer lounge berstandar tinggi khas BMW, pelanggan BMW Astra Used Car mendapat pengalaman jual beli kendaraan seken BMW dengan standar kualitas dan layanan layaknya seperti membeli kendaraan baru. Hal ini sejalan dengan komitmen BMW Astra sebagai jaringan dealer BMW terbesar di Indonesia, untuk memberikan layanan yang komprehensif Beli, Service, Jual di BMW Astra," terang Fredy.

Baca juga: BMW Astra Resmikan Showroom Flagship di Sunter

Director of Communications BMW Indonesia Jodie O'Tania, menyampaikan BMW Group Indonesia adalah produsen kendaraan premium pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan khusus untuk kendaraan seken bersertifikat, tepatnya di tahun 2013.

"Sampai saat ini BMW Group Indonesia bersama dengan para mitra dealer memiliki jaringan terlengkap dan terluas di Indonesia untuk menjangkau seluruh pelanggan dan penggemar brand BMW," jelas Jodie.

BMW Indonesia menyambut positif peresmian BMW Astra Used Car terbaru yang kini hadir dengan layanan lebih lengkap dan area yang lebih luas.

"Hal ini sejalan dengan strategi BMW Indonesia untuk terus perkuat kehadiran BMW Premium Selection yang menaungi kendaraan seken BMW dan Mini bersertifikat dan berkualitas tinggi," ucap Jodie.