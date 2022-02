MINI Cooper Brick Lane Edition Mulai Diluncurkan di Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mini Cooper kembali meluncurkan mobil dengan tema “Brick Lane Edition” dalam jumlah terbatas secara eksklusif untuk pelanggan Jepang.

Brick Lane sendiri merupakan sebuah jalan di London Timur, Inggris yang terkenal dengan grafiti. Edisi khusus akan dibatasi 180 unit Cooper Hatch tiga pintu, 300 unit Cooper D Hatch lima pintu, dan 180 unit Cooper D Clubman, dengan total 660 kendaraan.

Semua model Mini khusus edisi ini akan mendapatkan grafis mewah di kap mesin dan profil, lambang B di pilar, satu set dop roda apung yang tampak keren dengan lambang Mini mempertahankan posisi tegak, ditambah atap San Marino Blue.

Warna eksteriornya adalah White Silver Metallic pada tiga pintu, Moonwalk Grey Metallic pada lima pintu, dan MINI Yours Enigmatic Black Metallic yang lebih gelap untuk Clubman.

Pada bagian interior termasuk pelat tapak bermerek, alas lantai, keyfob, dan trim dasbor, ditambah aksen Frozen Blue. Model-model tersebut mendapatkan perlengkapan standar termasuk lampu LED penuh, velg 17 inci atau 18 inci dengan warna hitam, jok kulit sintetis, kursi berpemanas, kamera tampak belakang, dan cruise control adaptif dengan fungsi stop & go.

Seperti namanya, bodystyle lima pintu ditawarkan secara eksklusif dengan powertrain diesel, sedangkan tiga pintu mendapat powertrain bensin.

Harga untuk Brick Lane Edition dibanderol dari 4.330.000 Yen atau sekitar 37.638 dolar AS, sedangkan untuk Cooper Hatch tiga pintu, 4.630.000 Yen atau sekitar 40.245 dolar AS untuk Cooper D Hatch lima pintu, dan 4.810.000 Yen atau sekitar 41.810 dolar AS untuk Cooper D Clubman.