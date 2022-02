Mobil Listrik Terbang Jetson One eVTOL Banjir Pesanan, Sudah Diinden Konsumen 3.000 Unit

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Startup asal Swedia, Jetson, memperkenalkan mobil terbang eVTOL terbaru dengan konfigurasi kabin satu tempat duduk yang diberi nama Jetson One.

Mobil listrik terbang eVTOL merupakan kendaraan listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal.

Melansir dari autocar.co.uk, Rabu (09/02/2022) Jetson mengklaim telah menjual seluruh produk yang mereka siapkan di tahun 2022 dengan 100 unit lainnya dijual untuk pengiriman di tahun 2023.

Perusahaan eVTOL asal Swedia ini juga mendapatkan pre-order lebih dari 3.000 unit sejak peluncuran resmi Jetson One pada Oktober tahun lalu.

Jetson One merupakan kendaraan eVTOL single-seater atau satu tempat duduk. Beratnya hanya mencapai 86 kg, berkat space frame alumunium ringan yang terinspirasi mobil balap dan body carbon-kevlar.

Mobil terbang single seater ini didukung oleh delapan motor listrik yang dapat mencapai ketinggian 63mph dengan keseluruhan waktu penerbangannya 20 menit.

Baca juga: Boeing Investasikan 450 Juta Dolar AS Untuk Kembangkan Taksi Terbang

Mesin ini adalah salah satu mesin eVTOL pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi. Untuk pemesana Jetson one, situs web perusahaan mencantumkan kota asal dan wilayah setiap pembeli.

Kendaraan ini sangat populer di wilayah California, Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Baca juga: Jumlah Pesawat Garuda Indonesia Awalnya Sekitar 220, Kini Tinggal 35 Unit yang Bisa Terbang

Salah satu pendiri dan CTO Jetson, Tomasz Patan mengatakan perusahaannya saat ini tengah mencari investor baru dan berharap dapat merekrut karyawan baru untuk memperluas bisnisnya di tahun 2022.

“Penting bagi kami untuk menemukan investor yang tepat sekarang saat kami memperluas dan mengembangkan perusahaan kami. Jetson mencari secara global perusahaan yang memiliki visi yang sama dengan kami” kata Tomasz Patan.

Baca juga: Perluas Pasar, Traveloka dan Bluebird Operasikan Layanan Pemesanan Taksi QuickRide di 16 Kota

Jetson One mulai dijual dengan harga 92 ribu dolar AS dengan deposit 22 ribu dolar AS dan pembeli pertama akan menerima Jetson One mereka di kahir tahun ini.