Sigra Tetap Kontributor Penjualan Terbesar Daihatsu di Awal 2022

Daihatsu Sigra turut hadir bersama mobil-mobil unggulan Daihatsu lainnya pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, 11 November – 21 November 2021.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) berhasil membukukan penjualan ritel sebanyak 17.506 unit pada Januari 2022.

Jumlah tersebut naik sebesar 83,7 persen jika dibandingkan dengan Januari 2021, yang hanya mencapai 9.528 unit.

Torehan gemilang di awal tahun ini membuat market share Daihatsu berhasil memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 22,3 persen.

Baik kendaraan komersial maupun penumpang Daihatsu, sama-sama memberikan kontribusi positif, yakni jenis kendaraan niaga berkontribusi 29 persen dan kendaraan penumpang sebesar 71 persen.

"Khusus pada jenis mobil penumpang, penjualan Daihatsu secara berturut-turut didominasi oleh Sigra sebanyak 4.900 unit atau berkontribusi 28 persen," tutur Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso, dalam Market Update Daihatsu, Jumat (11/2/2022).

Kontributor terbesar kedua ditempati oleh Ayla 2.400 unit (14 persen). Posisi ketiga All New Xenia 1.900 unit (11 persen), Terios 1.300 unit (8 persen) dan Rocky 1.200 (7 persen).

Sedangkan pada jenis kendaraan niaga, terdapat Gran Max PU (Pick Up) berkontribusi 3.800 unit (22 persen), disusul GM MB (termasuk Blind Van) 1.400 unit (8 persen).

Seiring kabar baik di awal tahun 2022, pemerintah melanjutkan pemberian insentif PPnBM DTP untuk jenis kendaraan LCGC (Low Cost Green Car) dan non LCGC.

Pada segmen LCGC, Daihatsu telah mengajukan kedua modelnya untuk Sigra dan Ayla dengan keseluruhan total 22 variannya agar dapat menikmati fasilitas ini.

Sedangkan untuk model non LCGC, Daihatsu mendaftarkan tiga model, seperti All New Xenia, Rocky, dan Terios dengan total 29 varian.