Toyota New Corolla Altis Dirilis, Ini Daftar Harga Lengkapnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota baru saja merilis sedan New Corolla Altis dengan dua varian, yaitu New Corolla Altis 1.8 V A/T dan New Corolla Altis 1.8 Hybrid A/T.

New Corolla Altis Hybrid sendiri telah mendapatkan sentuhan pengembangan terkait fitur safety, merupakan upaya untuk semakin mempopulerkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat.

Secara tampilan luar, tidak ada yang berbeda dari wajah New Corolla Altis dengan model sebelumnya yang hadir di tahun 2019.

Baca juga: Berikut Deretan Mobil Toyota yang Diprediksi Bisa Nikmati Diskon PPnBM pada 2022

Aplikasi platform Toyota New Global Architecture atau TNGA (GA-C) membuat dimensi sedan ini tampak lebih luas dan lebih rendah sehingga menonjolkan stabilitas yang prima.

New Corolla Altis tampil lebih modern dengan adanya improvement pada fitur entertainment system yang dilengkapi dengan smartphone connection di head unit.

Baca juga: Toyota AE86 Trueno, Mobil Iconic di Manga Initial D Laku Rp 1 Miliar

Khusus untuk tipe Hybrid, kini dilengkapi dengan fitur canggih Wireless Charger di konsol tengah yang berguna untuk mengisi daya baterai smartphone tanpa perlu kabel penghubung.

Selain itu, sedan ini juga memperoleh tambahan layanan telematika pada seluruh tipe untuk memperkuat peace of mind pelanggan dan peningkatan fitur Toyota Safety Sense (TSS) 2 pada model Hybrid untuk menjaga keselamatan berkendara.

New Corolla Altis 1.8 V A/T memakai mesin 2ZR-FE 1.798 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 140 PS pada 6.400 rpm dan torsi 17,5 Kgm pada 4.000 rpm.

Sementara New Corolla Altis 1.8 Hybrid A/T menggunakan mesin 2ZR-FXE 1.798 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 98 PS pada 5.200 rpm dan torsi 14,47 Kgm pada 4.000 rpm yang bersinergi dengan motor listrik untuk menggerakkan roda depan secara efisien.