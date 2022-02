Inden Honda BR-V Tipe Prestige CVT Capai 3 Bulan, Honda Sarankan Ini ke Pelanggan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) merilis All New Honda BR-V pada September 2021 dan unit dikirimkan ke konsumen sejak Januari 2022.

Sejak dibuka pemesanan hingga saat ini, tipe tertinggi yakni All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing menjadi terlaris, dengan total pemesanan mencapai 70 persen.

Sayangnya, kelangkaan chip semikonduktor yang biasa digunakan untuk mobil-mobil berteknologi tinggi seperti model-model yang menggunakan Honda Sensing ikut terdampak.

"Jadi masalahnya sekarang adalah pemesanan All New Honda BR-V dengan varian tertinggi Honda sensing itu sangat tinggi, sehingga inden-nya sekarang sudah mencapai 3 bulan," tutur PR and Digital Manager PT Honda Prospect Motor Yulian Karfili, Selasa (15/2/2022).

Keterbatasan chip semikonduktor membuat HPM saat ini hanya dapat memproduksi All New Honda BR-V yang tidak menggunakan Honda Sensing.

HPM menyarankan, bagi pelanggan yang ingin mendapatkan All New Honda BR-V lebih cepat, bisa memesan selain varian tertinggi dengan Honda Sensing.

"Untuk konsumen yang menginginkan Honda BR-V biar lebih cepat mendapat unit, bisa memesan All New Honda BR-V Prestige CVT. Kalau kita lihat dari perbandingan fitur dan tampilan, sebenarnya hanya sedikit sekali bedanya. Perbedaannya itu hanya tidak adanya Honda Sensing, kemudian di lane watch, curtain airbag dan sedikit di audio. Tetapi secara fitur dan tampilan itu semuanya sama," jelasnya.

All New Honda BR-V Prestige CVT memiliki tampilan yang gagah dengan velg 17-inci dan sudah dilengkapi dengan Auto Foldable Side Door Mirror with LED turning signal.

Semua jok telah terbalut kulit, sedangkan baris kedua tipe ini juga sudah dilengkapi Armrest Console agar tangan penumpang bisa bersandar. Ada tambahan power outlet untuk penumpang baris ketiga.