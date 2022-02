Ini Alasan Toyota All New Voxy Pakai Mesin Baru dan Toyota Safety Sense 3.0

PT Toyota Astra Motor (TAM) merilis All New Voxy

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Voxy dengan platform Toyota New Global Architecture (TNGA) terbaru dan teknologi keselamatan aktif baru yaitu Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0).

Bukan hanya itu saja, Toyota juga membenamkan mesin baru di All New Voxy. Engine di platform TNGA baru menggunakan mesin berkode M20A-FKS, menjadikannya sebagai model Toyota kedua di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine, yang juga digunakan oleh mesin All New Camry berkode F25A-FKS.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengungkap alasan dibalik penggunaan mesin baru yang lebih bertenaga tersebut.

"Voxy terbaru ini menggunakan platform TNGA terbaru karena tuntutan dari pasar, dari teknologi terbaru, tuntutan dari gas emisi yang harus terus menurun. Memang semua itu merupakan timing yang tepat untuk menggunakan mesin terbaru, karena engine terbaru ini powernya lebih meningkat tetapi angka emisi CO2-nya lebih baik. Kita melihat secara total Voxy ini good opportunity untuk memperkenalkan produk terbaru atau teknologi terbaru jadi sekalian kita luncurkan," tutur Anton saat jumpa pers peluncuran All New Voxy, Kamis (17/2/2022).

Sebagai informasi, Toyota All New Voxy memakai mesin 1.986 cc, 4 silinder, 16 Valve, DOHC dipadukan transmisi CVT yang halus dan responsif, sehingga meski lebih bertenaga, mesin TNGA pada All New Voxy menjadi lebih efisien, dimana fuel efficiency-nya berada di level 15 kilometer/liter.

Dapur pacu ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 170 PS pada 6.600 rpm atau naik 11,8 persen dari sebelumnya 152 PS dan torsi maksimumnya sebesar 20,6 Kgm pada 4.900 rpm atau naik 4,6 persen dari sebelumnya 19,7 Kgm.

Dengan platform dan mesin baru TNGA 2.0, All New Voxy menjanjikan pengalaman bermobilitas yang lebih nyaman dan effortless.

Selain itu, dibenamkannya teknologi keselamatan terkini TSS 3.0 merupakan upaya Toyota memenuhi permintaan pasar.

"Dari demand pasar yang terus meningkat terhadap fitur-fitur canggih, itu mengapa TSS mulai kita sematkan di mobil kita. Kedepannya kami ingin TSS ini semakin meningkat adopsinya dan semakin diminati oleh masyarakat, serta tentu saja fitur-fiturnya semakin baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa sistem TSS terbaru ini juga kita sematkan di produk-produk terbaru kita nantinya," jelas Anton.