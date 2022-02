Tak Gugurkan Garansi, 14 Aksesori Resmi Ini Siap Bikin Tampilan Mitsubishi Xpander Makin Agresif

Mitsubishi New Xpander

Mitsubishi New Xpander

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membuat tampilan mobil agar terlihat semakin sporty, ganteng dan keren telah menjadi bagian gaya hidup para pemilik kendaraan.

Namun, dalam memodifikasi mobil kesayangan harus berhati-hati, sebab pemakaian aksesori tidak resmi bisa saja menggugurkan garansi kendaraan.

Selain itu, memodifikasi mobil terkadang juga bisa membuat harga jual kembali mobil turun drastis.

Baca juga: Diskon PPnBM Berlanjut di 2022, Toyota Daftarkan Model-model Ini

Guna memenuhi keinginan konsumen yang ingin membuat tampilan mobilnya lebih gagah, para agen pemegang merek banyak menyiapkan paket aksesori resmi.

Aksesori resmi tersebut sudah dipastikan tidak akan menghilangkan garansi, tetap terjamin dan tidak membuat harga jual kembali jadi turun drastis.

General Manager of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Guntur Harling, mengatakan pihaknya telah menyiapkan aksesori pendamping untuk Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross yang telah melalui berbagai riset, sehingga akan sesuai dengan keinginan konsumen yang ingin membuat mobilnya semakin terlihat agresif.

Baca juga: Honda Berjuang Pertahankan Pangsa Pasar di Tengah Kelangkaan Pasokan Semikonduktor

"Kami mempersiapkan aksesori 14 untuk New Xpander dan 10 New Xpander Cross," tutur Guntur melalui keterangan resmi.

Ke-14 aksesori tersebut ialah Front Air Dam, Side Air Dam, Rear Air Dam, Tailgate Spoiler, Engine Hood Emblem, Side Visor, Fuel Lid Garnish, Side Body Moulding, Wheel Lock Nut, Muffler Cutter, Scuff Plate, Rubber Mat, Luggage Mat dan Dashcam.

Seluruh aksesori resmi tersebut dibuat untuk bagian eksterior dan interior yang bisa dibeli secara terpisah maupun dalam satu paket.