5 LCGC Ini Resmi Dapat Diskon PPnBM di 2022, Berikut Daftar Tipenya

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, telah mengeluarkan beleid dalam Keputusan Menteri Perindustrian Momor 852 Tahun 2022 Tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Melalui aturan tersebut, Menperin menetapkan lima model mobil LCGC yang berhak mendapat diskon PPnBM DTP, diantaranya Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Toyota Agya, Toyota Calya dan Honda Brio Satya.

Untuk Daihatsu Ayla, ada 12 tipe yang mendapat diskon PPnBM DTP, seperti New Ayla 1.0 D MT MC, New Ayla 1.0 D+ MT MC, New Ayla 1.0 X MT MC, New Ayla 1.0 X MT DLX MC, New Ayla 1.0 X AT MC, New Ayla 1.0 X AT DLX MC, New Ayla 1.2 X MT MC, New Ayla 1.2 X AT MC, New Ayla 1.2 R MT MC, New Ayla 1.2 R MT DLX MC, New Ayla 1.2 R AT MC dan New Ayla 1.2 R AT DLX MC.

Sementara Daihatsu Sigra, ada sebanyak 10 varian yang akan menikmati diskon PPnBM DTP, diantaranya Sigra 1.0 D MT MC, Sigra 1.0 M MT MC, Sigra 1.2 X MT MC, Sigra 1.2 X MT DLX MC, Sigra 1.2 X AT MC, Sigra 1.2 X AT DLX MC, Sigra 1.2 R MT MC, Sigra 1.2 R MT DLX MC, Sigra 1.2 R AT MC dan Sigra 1.2 R AT DLX MC.

Kemudian, Toyota Agya dimulai dari tipe 1.2 G M/T STD, Agya 1.2 G M/T Sport, Agya 1.2 G A/T STD dan Agya 1.2 G A/T GR Sport.

Toyota Calya ada empat varian, diantaranya Calya tipe 1.2 E STD M/T, Calya 1.2 E M/T, Calya 1.2 G M/T dan Calya 1.2 G A/T.

Untuk Honda Brio Satya sendiri ada tiga tipe yang akan menikmati diskon PPnBM dari model LCGC, seperti Brio Satya 1.2 S MT CKD, Brio Satya 1.2 E MT CKD dan Brio Satya 1.2 E CVT CKD.

Untuk diskon PPnBM mobil LCGC dengan harga di bawah Rp 200 juta, Pemerintah memberikan insentif sebesar 100 persen di kuartal pertama 2022.

Kemudian, potongan diskon PPnBM 66,66 persen pada kuartal kedua dimana konsumen hanya membayar 1 persen, serta diskon 33,33 persen pada kuartal ketiga alias konsumen hanya membayar 2 persen.