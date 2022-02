Suzuki Bukukan Kenaikan Penjualan Ritel 23,8 Persen di 2021, New Carry Terlaris

New Carry Pick Up masih menjadi kontributor utama dalam penjualan mobil Suzuki Indonesia sepanjang 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sepanjang 2021 membukukan kenaikan penjualan wholesales (penjualan dari APM ke diler) sebesar 38,8 persen dan kenaikan penjualan ritel (diler ke konsumen) sebesar 23,8 persen.

New Carry Pick Up masih menjadi kontributor utama dalam penjualan mobil Suzuki Indonesia sepanjang 2021, kemudian disusul kendaraan penumpang Suzuki XL7 dan All New Ertiga.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS, positifnya catatan penjualan di 2021 karena beberapa faktor.

Antara lain, peningkatan kualitas produk, purna jual dan layanan yang terus dilakukan Suzuki Indonesia.

"Peningkatan ini merupakan salah satu dampak positif dari upaya Suzuki dalam menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, purna jual dan pelayanan, serta kesetiaan pelanggan terhadap kendaraan penumpang maupun komersil yang dimiliki Suzuki Indonesia,” kata Donny Saputra, Rabu (23/2/2022).

Menurut Donny, strategi Suzuki meluncurkan New Carry Pick Up terbaru pada Januari 2021 dengan berbagai pengembangan, adalah salah satu alasan pendorong mengapa pick-up ini menjadi kontributor utama penjualan Suzuki selama setahun penuh.

Selain itu, juga karena pick up 1 ton ini pernah menyabet kategori “Best Pick-Up” dari Otomotif Award yang menurut Donny Saputra, semakin menambah kepercayaan pelanggan terhadap produk kendaraan komersial Suzuki Indonesia ini.

Suzuki XL7 menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi 18 persen untuk wholesales dan 16 persen untuk retail sales di penjualan nasional Suzuki.

All New Ertiga juga berkontribusi penjualan Suzuki dan menyumbang 12 persen penjualan wholesales dan 13 persen di retail sales.

Menurut Donny, kenaikan kontribusi penjualan XL7 dan All New Ertiga tidak terlepas dari pengaruh kebijakan relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Pemerintah di 2021 lalu.

Kedua mobil ini memenuhi persyaratan seperti kapasitas mesin maksimal 1.500cc dan kandungan lokal minimal 60 persen sesuai kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan relaksasi PPnBM.

“Suzuki sudah lebih dari 50 tahun hadir bersama masyarakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat akan produk Suzuki tentu memotivasi kami untuk terus menghadirkan kendaraan produksi dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dengan kualitas berstandar global," kata Donny Saputra.