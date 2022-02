Tingkatkan Kualitas Layanan After Sales, Daihatsu Adu Kemampuan Teknisi 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna terus meningkatkan pelayanan after sales, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menggelar Daihatsu Skill Contest 2022.

Mengusung tema "RACE for customer satisfaction, through digital transformation and creative energy", Daihatsu menggelar ajang adu skill teknisi tersebut di Daihatsu Technical Training Center, Sunter, Jakarta, pada Rabu (23/2/2022).

Kontes ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknisi Daihatsu dalam memberikan kepuasan pada sisi after sales, mulai dari pelayanan, hingga kualitas pengerjaan yang handal.

Dalam kontes tersebut mempertandingkan beberapa kategori mencakup teknisi, foreman (kepala regu) dan service advisor (SA).

Kontes dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap seleksi internal di masing-masing bengkel, berlanjut ke tes teori secara online, tes praktek di regional, dan babak final di Jakarta.

Seleksi kontes diadakan di 8 regional area, meliputi Sumatera, DKI 1, DKI 2, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur (IBT).

"Kami bersyukur, Daihatsu dapat terus menjaga konsistensi program ini didukung dengan tingginya antusiasme dan semangat para tim aftersales personnel Daihatsu dalam berlomba memberikan pelayanan after sales berkualitas terbaik kepada pelanggan. Semoga kontes ini dapat terus memotivasi para teknisi Daihatsu, serta dapat meningkatkan kenyamanan, dan kepercayaan pelanggan," ungkap Executive Coordinator Technical Service Division PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Bambang Supriyadi.

Dari jumlah sebanyak 1.981 total peserta dari seluruh Indonesia, terseleksi sebanyak 24 finalis terbaik yang masuk ke babak final mewakili masing-masing wilayah.

Pada babak final, seleksi dan penentuan pemenang dilakukan secara beregu atau tim untuk mendapatkan yang terbaik.

Sebagaimana diketahui, kontes aftersales Daihatsu se-Indonesia ini merupakan ajang yang konsisten diadakan untuk ke-30 kalinya sejak 1985 dan merupakan hasil inovasi Daihatsu dalam mengasah keterampilan individu dan kekompakan tim untuk melayani pelanggan dengan lebih baik sesuai dengan standar kerja Daihatsu.