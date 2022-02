Triumph Kejutkan Fans di Indonesia: Rilis 5 Motor Anyar Sekaligus, Harga Mulai dari Rp 285 Jutaan

Triumph Motor Indonesia menggebrak awal tahun 2022 dengan merilis lima motor baru sekaligus ke pasar Indonesia, masing-masing New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition, New Triumph Trident 660, New Bonneville Gold Line Editions dan New Tiger Sport 660.

Motor-motor ini dibanderol mulai dari Rp 285 jutaan sampai Rp 500 jutaan. Menariknya, kelima motor ini membidik para pecinta motor di segmen berbeda, mulai adventure, roadster, modern classic hingga penyuka special edition.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Triumph Motor Indonesia Sapta Hariaji mengatakan, line-up Triumph New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition, New Triumph Trident 660, New Bonneville Gold Line Editions dan New Tiger Sport 660 menawarkan sensasi berkendara baru untuk para penggemar motor ikonik asal Inggris.

New Triumph Trident 660 akan mengisi segmen roadster. Sementara, New Tiger Sport 660 akan mengisi kelas adventure sekaligus melengkapi model modern classic yang saat ini ada.

Sapta mengatakan, pihaknya berani meluncurkan 5 model ini sekaligus dalam satu kesempatan di awal tahun ini karena pasar Indonesia saat ini terus bergerak dinamis.

Pergerakan itu bisa dibaca dari berbagai segmen mulai penggemar petualangan hingga penyuka city ride.

"Kami membawa tren di dunia saat ini yang mulai bermain di sepeda motor kelas menengah di mana kita punya New Triumph Trident 660 serta New Tiger Sport 660 dengan segala keunggulan mulai fitur dan teknologinya," ujarnya.

Hal ini juga menjadi upaya perusahaannya memperluas pasar tanpa meninggalkan citarasa Triumph Motorcycle yang otentik.

Triumph New Tiger Sport 660

Pria yang akrab disapa Aji ini menambahkan, kedua model ini akan menjadi andalan baru bagi Triumph Motor Indonesia selain tetap menyodorkan produk modern classic unggulan dari New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition dan New Bonneville Gold Line Editions.

“Sentuhan baru dengan motif khusus yang disematkan pada model modern classic menjadi sebuah tradisi yang dipertahankan Triumph untuk para penggemarnya,” kata dia.