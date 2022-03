Jelang MotoGP Mandalika, Bright Store Bagi-bagi 5 Tiket Nonton Langsung Lewat Bright Race Challenge

Bagi para pecinta MotoGP yang belum membeli tiket dan ingin nonton MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022 secara gratis, Bright Store yang merupakan convenience store yang dikelola langsung oleh PT Pertamina retail mengadakan program "Bright Race Challenge".

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia bersiap menggelar MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022 pada 18-20 Maret 2022.

Event balap internasional ini akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Belasan ribu tiket nonton MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022 telah terjual habis sejak Januari lalu.

Bagi para pecinta MotoGP yang belum membeli tiket dan ingin nonton MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022 secara gratis, Bright Store yang merupakan convenience store yang dikelola langsung oleh PT Pertamina retail mengadakan program "Bright Race Challenge".

Bright Race Challenge diadakan mulai 1 - 10 Maret 2022 di 16 titik SPBU di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

Kampanye Bright Race Challenge ini berhadiah lima tiket nonton MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022 dan hadiah menarik berupa uang tunai, serta merchandise official MotoGP Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2022.

Akan ada dua Fase Tantangan, yakni tantangan offline dan tantangan online. Tantangan ini akan diunggah melalui dua akun Instagram resmi, yakni @brightstore.indonesia dan @pertamina_retail. Setiap tantangan bernilai poin yang bisa dikumpulkan oleh para peserta.

"Tantangan ini cocok diikuti oleh para pecinta balap motor, khususnya MotoGP, di seluruh Indonesia terutama di beberapa titik SPBU yang telah kami siapkan," tutur Direktur Utama PT Pertamina Retail Iin Febrian, Selasa (1/3/2022).

Nantinya, keseluruhan poin yang didapatkan para peserta akan diakumulasi dan ditampilkan di leader board untuk menunjukkan klasemen para peserta.