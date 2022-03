Siap-siap Kendaraan Ngebut dan Truk ODOL di Jalan Tol Bakal Langsung Ditilang Pakai ETLE

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korlantas Polri bersama operator jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk mulai menyosialisasikan tilang elektronik di jalan tol atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Tilang ini akan dikenakan pada kendaraan yang melakukan pelanggaran Over Load dan Over Speed, dengan melakukan integrasi sistem ETLE dengan sistem di jalan tol.

Sosialisasi penerapan ETLE di jalan tol ini dilaksanakan dalam rangkaian puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-44 Jasa Marga, Virtual Roadster Festival, Selasa (1/3/2022).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menjelaskan pihaknya mendukung penerapan ETLE di jalan tol yang nantinya terintegrasi melalui dua sistem yang dikelola Jasa Marga yaitu Speed Camera untuk pelanggaran Over Speed dan Weigh In Motion (WIM) pada sejumlah jembatan dan lajur khusus di jalan tol.

Perangkat Speed Camera ini berfungsi mengawasi beban kendaraan yang melintas secara real time untuk pelanggaran Over Load.

Dwimawan mengatakan, terintegrasinya sistem ETLE Korlantas Polri dengan Speed Camera dan WIM Jasa Marga ini sejalan dengan pilar kedua dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yaitu “Jalan Yang Berkeselamatan”.

Tujuannya, untuk menciptakan keselamatan pengguna jalan tol dengan cara mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan tol.

"Salah satunya dengan penindakan dari pelanggaran hukum yang dilakukan pengendara yang terekam oleh Speed Camera dan WIM,” ujar Heru.

Heru menjelaskan, pihaknya telah memasang sejumlah 25 unit Speed Camera (8 unit di Jabodetabek dan Bandung, 16 unit di Trans Jawa, dan 1 unit di luar Pulau Jawa).

Pihaknya juga menambah 6 unit dari Korlantas pada lokasi rawan kecelakaan di Jalan Tol Trans Jawa, yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono).

