Ikut Jakarta Auto Week 2022, Honda Optimistis Raih Hasil Penjualan Positif

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengusung tema "3njoy Honda", PT Honda Prospect Motor (HPM) hadir dalam pameran Jakarta Auto Week 2022 yang digelar pada 12 - 20 Maret 2022, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Booth Honda terletak di Hall B3 dengan luas 1.170 m2 menampilkan sebanyak 16 mobil yang advanced dan sporty.

All New Honda BR-V dengan berbagai tipe dapat dilihat langsung oleh konsumen di "Honda BR-V Zone", sementara pada "Dreams Café dan RS Zone", Honda menampilkan berbagai lineup RS Honda, seperti New Honda Brio RS, Honda City Hatchback RS dan All New Honda Civic RS serta konsumen juga dapat menikmati kopi dari Dreams Cafe.

Baca juga: Tahun 2021 Penjualan Mobil Baru Nissan, Lexus dan Mitsubishi di Jepang Meningkat

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan pada ajang Jakarta Auto Week 2022, Honda menghadirkan program penjualan yang dirancang untuk memberikan keuntungan yang lengkap bagi konsumen yang membeli mobil Honda.

"Kami percaya bahwa ajang ini akan membawa dampak yang positif untuk pasar otomotif nasional, terutama di semester pertama tahun ini," ungkap Billy, Sabtu (12/3/2022).

Sesuai dengan tema kali ini, Honda telah menyiapkan berbagai program penjualan dan purna jual yang menarik yang memudahkan untuk memiliki mobil Honda sekaligus memberikan nilai lebih bagi konsumen.

Baca juga: Mazda Pajang Line Up Lengkap dari Crossover, SUV, Sedan Sampai Hatchback.di GIIAS 2021

Program penjualan Honda di Jakarta Auto Week 2022 meliputi DP mulai dari 10 persen, cicilan ringan mulai dari Rp 2 juta, bunga rendah hingga nol persen, Lucky Dip hingga ratusan juta rupiah, 3 Smartphone 5G, 33 Smartphone 4G, 333 uang elektronik, bebas biaya perawatan berkala (jasa + parts s/d 50.000km atau 4 tahun).

Seluruh penawaran di atas berlaku selama pameran Jakarta Auto Week 2022 dengan syarat dan ketentuan berlaku.