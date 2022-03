Tampil di Jakarta Auto Week, Toyota Pamer Teknologi untuk Wujudkan Mobility Happiness for All

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) berpartisipasi dalam Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2022, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada 12-20 Maret 2022.

Menempati booth seluas 1.170 m2 di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Toyota tak hanya menghadirkan berbagai pilihan ever-better cars terbaru mulai dari model Internal Combustion Engine (ICE) maupun elektrifikasi yang populer di Indonesia, termasuk beberapa model yang mendapatkan benefit dari program PPnBM, serta model GAZOO Racing (GR) pada perhelatan GJAW 2022.

Tampil di GJAW, Toyota memamerkan berbagai teknologi kendaraan untuk mewujudkan komitmen Mobility Happiness for All.

Sebagai perusahaan mobilitas, Toyota akan senantiasa menghadirkan Total Mobility Solution kepada masyarakat Indonesia.

Tidak hanya dengan memperluas pilihan produk, kami juga senantiasa berupaya meningkatkan layanan mobilitas menjadi lebih inovatif dan penting, agar sesuai dengan kebutuhan mobilitas di Indonesia yang beragam.

"Upaya tersebut sesuai dengan komitmen kami untuk mewujudkan Mobility Happiness for All," tutur President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda saat pembukaan booth Toyota GJAW.

Sejalan dengan semangat Lets Go Beyond, Toyota juga menampilkan layanan yang dapat diakses melalui platform digital, seperti Toyota Official Store Solution (TOSS), teknologi safety aktif yang canggih seperti Toyota Safety Sense (TSS), serta program ownership seperti EZDeal dan Program Gratis Biaya Service Berkala, maupun usership melalui KINTO untuk menghadirkan Total Mobility Solution (TMS).

Selama penyelenggaraan GJAW berlangsung, Toyota juga menyiapkan program Test Drive, agar lebih banyak masyarakat yang mengenal model dan teknologi Toyota terkini, sekaligus mencoba dan merasakannya secara langsung.

Keberadaan Electrification Zone, Technology Zone, TMS Zone dan GR Zone pada booth Toyota di GJAW 2022 semakin menegaskan komitmen Toyota dalam memberikan solusi mobilitas secara menyeluruh, yang inovatif, serta memberikan nilai tambah melalui product, technology, dan service, termasuk model PPnBM guna memudahkan seluruh masyarakat Indonesia dalam bermobilitas.