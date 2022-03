Ini Pilihan Promo Besar-besaran Suzuki di Pameran Jakarta Auto Week

All New Ertiga di booth Suzuki di pameran Jakarta Auto Week 2022, Minggu (13/3/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selama perhelatan pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 pada 12 hingga 20 Maret di JCC Senayan, PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menawarkan promo besar-besaran ke pengunjung.

Diantaranya, promo reguler KEMILAU (Kemerlap Rezeki Melimpah Awal Tahun), GEMPITA (Gemerlap Profit Tahun Baru), program insentif PPnBM 50 persen serta promo khusus selama JAW untuk setiap pembelian mobil-mobil unggulan Suzuki, seperti XL7, All New Ertiga, New Carry Pick Up, APV, New Ignis, dan SX4 S-Cross.

Sukma Dewi, Asst. to Sales 4W Dept. Head PT SIS mengatakan, selain program insentif PPnBM 50%, program KEMILAU dan GEMPITA juga menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan.

"Kami juga memberikan program khusus kepada pengunjung yang membeli mobil Suzuki selama pameran berupa potongan harga spesial untuk setiap pembelian XL7, All New Ertiga, New Carry Pick Up, APV, New Ignis, dan SX4 S-Cross,” ungkap Sukma Dewi, Senin (14/3/2022).

Dia mencontohkan, untuk pembelian XL7 berhak mendapatkan program insentif PPnBM 50%, program KEMILAU seperti DP ringan, bebas angsuran berkali-kali, cashback tambahan 4 juta jika tukar tambah di AutoValue, dan tambahan bonus diskon, serta program khusus selama JAW yaitu potongan harga sebesar 2 juta rupiah untuk tipe Zeta dan Beta.

Sementara, pembelian All New Ertiga juga akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu program insentif PPnBM 50%, program KEMILAU seperti DP ringan, angsuran ringan dengan pilihan tenor hingga 6 tahun, bebas angsuran berkali-kali, cashback tambahan 2,5 juta jika tukar tambah di AutoValue, dan tambahan bonus diskon, serta program khusus selama JAW yaitu potongan harga sebesar 2 juta rupiah.

Khusus pembelian kendaraan niaga New Carry Pick Up juga akan mendapatkan penawaran menarik dalam program GEMPITA.

Antara lain cashback tambahan 1,5 juta jika tukar tambah di AutoValue, tambahan bonus diskon, bebas angsuran berkali-kali, DP rendah dan angsuran ringan, hingga hadiah sepeda motor. Semakin untung membeli di JAW 2022 karena pengunjung akan mendapatkan potongan harga sebesar 2 juta rupiah.

Pihaknya juga menyiapkan banyak promosi untuk setiap pembelian SX4 S-Cross. Melalui program KEMILAU, konsumen akan mendapatkan hadiah langsung, tambahan bonus diskon, bebas angsuran berkali-kali dengan pilihan tenor hingga 6 tahun, serta hadiah voucher belanja dan logam mulia.

Di luar promo tersebut, khusus untuk pembelian SX4 S-Cross selama pameran JAW 2022, pengunjung akan mendapatkan potongan harga sebesar 10 juta rupiah.

New Ignis dan APV pun menawarkan promo yang sayang untuk dilewatkan.

Setiap pembelian New Ignis atau APV di booth Suzuki selama pameran berlangsung, secara otomatis akan mendapatkan potongan harga sebesar 2 juta rupiah.

“Bagi konsumen yang ingin membeli mobil Suzuki dengan banyak kemudahan dan harga yang kompetitif, kami undang untuk datang ke booth Suzuki di pameran Jakarta Auto Week 2022," ungkap Sukma Dewi.

Pihaknya juga menyiapkan unit test drive selama pameran.