AHM Janjikan New Honda ADV160 Tersedia di Seluruh Jaringan Dealer Pada Juli 2022

New Honda ADV160

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah resmi diluncurkan hari ini, PT Astra Honda Motor (AHM) menjanjikan New Honda ADV160 akan tersedia di jaringan dealer Honda pada Juli 2022 ini.

“Untuk ketersediaan, pada Juli 2022 ini New Honda ADV160 ini nanti sudah tersedia di seluruh jaringan Honda di Indonesia,” kata Direktur Pemasaran PT AHM Thomas Wijaya, Jumat (1/7/2022).

New Honda ADV160 membawa perubahan dari segi mesin dengan kapasitas 160cc empat katup enhanced smart power plus.

President Director PT AHM Keiichi Yasuda mengatakan, Indonesia menjadi yang pertama memperkenalkan New Honda ADV160.

“New Honda ADV160 ini membawa sejumlah fitur terbaru untuk memberikan pengalaman berkendara bagi para konsumen,” ucap Keiichi di AHM Training Center, Cikarang, Jumat (1/7/2022).

New Honda ADV160 memiliki mesin baru dengan tenaga yang lebih besar, dan torsi berlimpah hingga 14,7 NM pada putaran 6.500 rpm.

New Honda ADV160 juga mendapatkan upgrade dengan menggunakan panel digital untuk speedometer yang dapat menginformasikan trip duration, putaran mesin, indikator bahan bakar dan aki.

Baca juga: AHM Resmi Perkenalkan New Honda ADV160, Dibanderol Mulai Rp 36 Juta

Motor ini memiliki dua tipe yaitu New Honda ADV160 CBS dan juga New Honda ADV160 ABS. Perbedaannya , khusus tipe ABS disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Fitur HSTC ini biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

Baca juga: Honda X-ADV Model 2022 Hadirkan Pilihan Warna Baru untuk Konsumen, Ini Daftar Ubahan Lain

New Honda ADV160 ABS dipasarkan Rp 39.250.000 (On The Road Jakarta), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.

Sementara tipe CBS dibanderol seharga Rp 36.000.000 (On The Road Jakarta) dengan tiga pilihan warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.