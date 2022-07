Toyota Beri Sinyal Produk Baru yang Siap Dirilis Juli Ini, Apakah Veloz Hybrid?

All New Veloz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, memberi sinyal mengenai produk baru Toyota yang rencananya akan segera dirilis pada Juli ini.

"Ini kan mulai Juli, ya sudah tunggu saja. Nggak lama lagi kok. Yang bisa saya kasih tahu adalah bulan Juli ini ada something lah, tunggu aja. Bisa saya bilang produk," tutur Anton saat sesi acara Safe Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Saat ditanya apakah model kali ini akan mengisi segmen mobil elektrifikasi berjenis hybrid yang dirakit secara lokal, Anton belum menyebut secara gamblang.

"Tahun ini ya pastinya, kan tinggal beberapa bulan lagi 2022 berakhir. Pasti di tahun ini. Ditunggu saja. Belum ada arahan lebih lanjut mengenai informasi menyoal produk hybrid rakitan lokal," imbuhnya.

Toyota sendiri telah berkomitmen untuk menyajikan mobil berjenis hybrid yang dipastikan dibuat secara lokal. Mobil tersebut bisa saja berjenis MPV seperti Veloz, dimana pasar model ini tengah naik.

"Intinya gini, sesuai dengan harapan pemerintah kita akan menuju kesana. Produk line up-nya apa, tunggu saja. Yang pasti ada volume yang lebih besar. Kalau soal Veloz, saya belum bisa kasih tanggapan," ungkap Anton.

Sebagai catatan, penjualan Low MPV Toyota All New Avanza dan All New Veloz sendiri cukup besar, dimana perbulannya mencapai 6.000 unit rata-rat perbulannya.