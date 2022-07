New Honda ADV160 Ditargetkan Terjual 30 Ribu Unit Hingga Akhir 2022

Peluncuran New Honda ADV160, Jumat (1/7/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menargetkan penjualan New Honda ADV160 sebanyak 30 ribu unit hingga akhir 2022.

Direktur Pemasaran PT AHM Thomas Wijaya mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mencapai angka penjualan 30 ribu unit hingga akhir 2022.

“Saat ini pasar skutik mengalami pertumbuhan dengan banyaknya pilihan motor matik dengan mesin diatas 125cc,” kata Thomas, Sabtu (2/7/2022).

Thomas juga menjelaskan, maka dari itu Honda optimis dapat mencapai target yang diinginkan hingga akhir 2022 ini.

Selain itu Thomas juga menjelaskan, bahwa konsumen yang masih proses inden Honda ADV150 dapat beralih ke New Honda ADV160.

“Konsumen Honda ADV150 yang masih menjalani inden, dapat berpindah ke New Honda ADV160,” kata Thomas.

Sebagai informasi, AHM baru saja meluncurkan New Honda ADV160 pada Jumat (1/7/2022). Skutik ini hadir dengan beberapa perubahan mulai dari mesin hingga desain.

New Honda ADV160 memiliki mesin baru, dengan tenaga yang lebih besar, dan torsi pun berlimpah hingga 14,7 NM pada 6.500 rpm.

Selain itu, New Honda ADV160 juga mendapatkan upgrade dengan menggunakan panel digital untuk speedometer yang dapat menginformasikan trip duration, putaran mesin, indikator bahan bakar dan aki.

Motor ini memiliki dua tipe yaitu New Honda ADV160 CBS dan juga New Honda ADV160 ABS. Perbedaannya , khusus tipe ABS disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Fitur HSTC biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

New Honda ADV160 ABS dipasarkan Rp 39.250.000 (On The Road Jakarta), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.

Sementara itu New Honda ADV 160 CBS dibanderol seharga Rp 36.000.000 (On The Road Jakarta) dengan tiga pilihan warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.