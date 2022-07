BMW Indonesia Luncurkan Dua Mobil Bernuansa Sport Car, Dijual Seharga Rp 2,1 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BMW Indonesia bersama dealer BMW Eurokars meluncurkan dua mobil di segmen Sports Activity Vehicle (SAV) dan Sports Activity Coupé (SAC), yaitu New BMW X3 M dan BMW X4 M.

BMW X3 M Competition ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 2.117.000.000, off the road dan BMW X4 M Competition dibanderol seharga Rp 2.167.000.000, off the road.

Kedua kendaraan ini hadir dengan jumlah terbatas dan akan tersedia di BMW Eurokars mulai 7 Juni 2022.

"Hari ini BMW Indonesia mengawali perayaan 50 tahun BMW M dengan menghadirkan dua kendaraan terbarunya, New BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition," tutur Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania dalam acara peluncuran The Rebels, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Bertabur Hadiah Mobil Mewah, Joycup: BMW Astra Golf Tournament 2022 Cari Jawara Kelas Internasional

Layaknya sport car, kedua mobil ini dilengkapi mesin 6 silinder in-line dengan catatkan output sebesar 510 hp.

Mesin enam silinder in-line yang baru tingkatkan torsi puncak BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition yang semula 600Nm menjadi 650 Nm.

Kedua model Competition ini dapat melesat dari 0-100 km/jam lebih cepat lagi menjadi hanya 3,7 detik dari 4 detik di model sebelumnya.

Baca juga: BMW 530i Touring M Sport Facelift Resmi Dipasarkan, Harga Rp 1,68 Miliar

Dengan ini kemampuan mesin BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition telah setara dengan sports car. Kecepatan puncak kedua model adalah 250 km/jam yang diatur secara elektronik.

Mesin performa tinggi yang baru ini bekerja sama dengan transmisi Steptronic M delapan- percepatan dengan Drivelogic dan menggunakan sistem all-wheel-drive M xDrive baru.