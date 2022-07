Toyota New Calya Tampil dengan Grille Baru, Harga Mulai Rp 161 Jutaan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) memberikan ubahan minor pada mobil berjenis MPV Calya, Kamis (7/7/2022).

MPV keluarga ini hadir dengan New Front Mid Grille Design dengan aksen geometris dan berlapis chrome yang menghadirkan kesan sporty dan elegan.

Kesan sporty ini diperkuat dengan New Smoked LED Headlamp yang membuat wajahnya tampak lebih atraktif.

Perawakan New Calya yang aerodinamis ditingkatkan oleh New Designed 14 Inch Alloy Two Tone Machining berlabur chrome yang sporty dan kokoh.

New Shark Fin Antenna hadir Retractable Outer Mirror untuk menegaskan kesan modern dan berkelas pada sebuah Entry MPV.

Bagian interior disajikan lebih nyaman dan tenang New Two-tone Brown and Black with New Black Headlining di sekujur interior.

Paduan kelir cokelat dan hitam yang meningkatkan kesan prestige kembali diperlihatkan oleh New Two-tone Brown and Black with New Stitch Design pada seluruh jok mobil.

Penggunaan Advance Entertainment System bermodalkan head unit AVX dilengkapi Bluetooth Connection (E Type) atau Smartphone Mirroring Connection (G Type), memberikan kemudahan pairing ke gadget untuk mengakses fitur entertainment dan menambah kental nuansa modern di dalam.

Dengan pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis 4-speed yang sangat pas untuk pasar Indonesia, kehadiran New Calya diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi market MPV, khususnya Entry MPV.