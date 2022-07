Di Tangan Maestro Iwan Tirta, Interior Innova dan Alphard Ini Punya Nuansa Batik, Berapaan Harganya?

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Auto2000 berkolaborasi dengan maestro batik Iwan Tirta menciptakan aksesoris untuk interior Kijang Innova dan New Alphard.

Batiknya mengusung tema Amarga Branandaru yang bermakna karya cipta yang berharga dalam bahasa Sanskerta dihadirkan sebagai bentuk keunikan asimilasi industri otomotif dengan warisan budaya Indonesia.

Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, mengatakan historical journey antara Kijang Innova bersama Auto2000, menciptakan ikatan yang kuat dan personal Auto2000 dengan AutoFamily sebagai pelanggan setia.

"Kolaborasi bersama Iwan Tirta merupakan momen unik dan tidak terlupakan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan AutoFamily. Inovasi ini sekaligus untuk memperingati HUT Astra ke-65 yang menunjukkan kepedulian Auto2000, member of Astra, dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa yang adiluhung dan mendunia," tutur Martogi, Kamis (7/7/2022).

Kain batik dari bahan katun karya Iwan Tirta disematkan pada seat cover, neck cushion, cushion.dan door trim, serta stiker eksklusif di exterior Kijang Innova. Sedangkan untuk New Alphard, aksesoris yang disematkan di interior Alphard berupa head rest cover, cushion dan tumbler.

Desainnya menampilkan motif Kukilo Sapanti dari bahasa Jawa yang bermakna urung yang diwujudkan dalam tarian tradisional Jawa dan Sapanti berarti sepasang.

Aksesoris edisi khusus ini hanya akan diproduksi sebanyak 65 unit saja dan Aksesoris Edisi Khusus Auto2000 untuk New Alphard akan diproduksi melalui mekanisme pre-order yang akan dibuka sampai dengan 6 Agustus 2022.

Konsumen dapat mengakses website Auto2000 Digiroom dan klik promo page Kolaborasi Auto2000 dengan Iwan Tirta. Selanjutnya melakukan pengisian formulir booking supaya bisa mendapatkan produk aksesoris edisi khusus Auto2000.

Menurut Martogi Siahaan, kolaborasi dengan maestro batik Iwan Tirta ini juga sejalan dengan filosofi Astra Catur Dharma, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Kijang Innova dengan aksesoris Heritage Edition adalah sebesar Rp 20 juta, sedangkan Unit Alphard bersama aksesoris Heritage Edition Rp 100 juta.

Produk hasil kolaborasi antara Auto2000 dengan Iwan Tirta “Amarga Branandaru” dibanderol sebesar Rp 461,2 juta untuk Kijang Innova 2.0 V A/T Luxury Heritage Edition dan New Alphard 2.5 G A/T Heritage Edition Rp 1,348 miliar.

Harga berdasarkan OTR DKI Jakarta update per tanggal 1 Juli 2022.