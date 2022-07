Ini 5 Alasan Toyota All New Veloz Cocok untuk Milenial

All New Veloz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski mobil city car banyak digemari oleh kaum muda alias milenial, mobil berjenis Multi Purpose Vechile (MPV) seperti Toyota All New Veloz juga tak kalah menarik untuk dimiliki.

Bukan hanya desain bodinya sporty and stylish, model All New Veloz juga kekinian dan kaya fitur safety yang canggih.

Pada 23-26 Juni 2022 lalu, Toyota menggelar event test drive bertajuk Velozenses di Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Jakarta.

Ribuan pengunjung yang hadir juga antusias saat menjajal Toyota All New Veloz di sekitar area parkir mall. Toyota juga turut mengundang Brand Ambassador Toyota Indonesia, aktor Dion Wiyoko dan Rio Dewanto.

Selain itu Toyota juga mengundang influencer dan content creator otomotif dan teknologi antara lain Fadil Jaidi dan Pak Muh, Victor dan Alden Masterchef Indonesia Season 9, Vidi Aldiano, Ridwan Hanif, Dhiarcom dan Fitra Eri.

Untuk Tribunners yang belum sempat test drive All New Veloz, berikut ini lima alasan mengapa mobil ini cocok untuk dipakai anak muda.

1. RCTA, Pedal Misoperation Control and T Intouch

Buat kamu yang sering ragu atau deg-degan saat manuver mundur, Toyota All New Veloz kini disematkan berbagai fitur teknologi safety dalam TSS (Toyota Safety Sense) seperti Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention and Pedal Misoperation Control.

Fitur Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention membantu kamu mencegah mobil berpindah jalur secara tidak sengaja di jalan yakni dengan memberikan suara alarm peringatan saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus atau "keluar jalur" saat marka jalan lurus.

