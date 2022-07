Line Up Kendaraan Elektrifikasi Nissan 'Serbu' Pulau Bali, Test Drive Road Show Digelar

Nissan Indonesia menyelenggarakan Test Drive Road Show untuk The All-New Nissan Leaf dan Nissan Kicks e-POWER di Bali.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Nissan Indonesia menyelenggarakan Test Drive Road Show untuk kenalkan produk elektrifikasi unggulannya yakni The All-New Nissan Leaf dan Nissan Kicks e-POWER.

Langkah ini untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat pengurangan emisi karbon dan masa depan lingkungan yang hijau khususnya di Pulau Bali.

Direktur Sales and Marketing PT Nissan Distributor Indonesia Tan Kim Piauw, mengungkap Test Drive Road Show mendapat tanggapan positif di Bali.

"Kami senang sekali bahwa acara Test Drive Road Show yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2022 di Calla Resto and Coffee, Denpasar, mendapat animo dan antusias yang tinggi, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Bali untuk lingkungan yang lebih hijau sudah mulai tertanam," tutue Tan Kim Piauw lewat keterangan resmi, Senin (25/7/2022).

Kehadiran The All-New Nissan LEAF dan Nissan KICKS e-POWER di Indonesia merupakan jawaban atas antusiasme ini, sekaligus juga menegaskan komitmen Nissan untuk menghadirkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman.

Kedua mobil ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan karena dilengkapi dengan banyak teknologi terbaru, seperti e-Pedal, Intelligent Around View Monitor, Intelligent Forward Collison Warning and Emergency Braking, Intelligent Hill Start Assist, Intelligent Cruise Control dan teknologi lainnya.

The All-New Nissan Leaf menggunakan baterai lithium-ion 40 kWh yang memungkinkan The All-New Nissan LEAF dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya (charging) berdasarkan hasil test New European Driving Cycle (NEDC).

Mengendarai mobil ini akan menyenangkan karena dengan jarak tempuh yang panjang, pengisian daya dapat dilakukan di rumah setiap saat.

Jika tidak sempat diisi ulang di rumah, maka pengisiannya dapat dilakukan di SPKLU atau di diler terdekat yang menyediakan charging station.

Teknologi e-POWER pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Nissan Kicks e-POWER. Teknologi inovatif ini memungkinkan pengendara menikmati pengalaman berkendara mobil listrik sepenuhnya tanpa perlu plug in charger.

Pada sistem e-POWER, kendaraan digerakan 100 persen melalui motor listrik, sementara mesin bensin hanya digunakan untuk mengisi daya baterai, sehingga kabin terasa senyap serta konsumsi bahan bakar sangat efisien.

Para pengunjung dan peserta Test Drive Road Show juga mendapatkan penawaran special, untuk pembelian The All-New Nissan Leaf dan Nissan Kicks e-POWER akan mendapatkan Program Extended Warranty yaitu perpanjangan masa warranty kendaraan dari 3 tahun menjadi 5 tahun dan juga perpanjangan masa warranty baterai elektrik dari 5 tahun menjadi 7 tahun untuk Nissan Kicks e-POWER dan dari 8 tahun menjadi 10 tahun untuk The All-New Nissan Leaf.

Selain itu Nissan Indonesia juga sudah menyiapkan rasa aman untuk seluruh pemilik mobil Nissan karena telah didukung dengan layanan Nissan Care Online Assistance (NICOLE) dan Emergency Roadside Assistance (ERA) yang siap melayani 24 jam.