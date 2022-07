Mazda 2 Sedan dan CX-8 Meluncur di Indonesia, Simak Keunggulan dan Harganya

Managing Director PT EMI Ricky Thio bersama PR & Communications Senior Manager PT EMI Pramita Sari saat acara peluncuran New Mazda 2 Sedan dan New Mazda CX-8 di dealer resmi Mazda, di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agen pemegang merek sekaligus distributor tunggal Mazda di PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan dua model mobil terbarunya, yakni New Mazda 2 Sedan dan New Mazda CX-8. Seperti apa keunggulannya?

Managing Director PT EMI Ricky Thio mengatakan, menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi EMI, dapat memperkenalkan generasi terbaru dari Mazda 2 Sedan dan Mazda CX-8 kepada publik di Indonesia.

"Dua karya seni terbaik dari Mazda, karena tidak hanya menawarkan kecanggihan tapi juga menghadirkan desain yang estetis," ujar Ricky saat acara peluncuran di dealer resmi Mazda, di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

New Mazda CX-8 menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan baru dalam berkendara. New Mazda CX-8 tampil lebih elegan dan semakin berkelas lewat penyematan new front grill, new 19-inch wheels design, serta LED headlamp with Adaptive Front-Lighting System.

"New Mazda CX-8 menghadirkan suasana kabin yang luas, sehingga memastikan keleluasan gerak," ujar Product Planning Manager PT EMI Kenny Wala.

Ia menambahkan pada sisi eksterior, fokus pada proporsi, bentuk, serta detail terkecil, aliran garis panjang menciptakan gambaran visual yang kuat. Penambahan fitur seperti roof rail dan desain bumper depan yang rendah menghadirkan keunikan dari kombinasi keanggunan dan kekuatan.

Mazda 2 yang akan memanaskan segmen sedan ini juga tampil estetis dan disematkan berbagai fitur teknologi canggih. Seperti inovasi GVC Plus yang dipadukan dengan Skyactiv -Vehicle Dynamic, dan Skyactiv -Vehicle Architecture yang akan memberikan pengalaman kenyamanan baru dalam berkendara.

Managing Director PT EMI Ricky Thio saat acara peluncuran New Mazda 2 Sedan dan New Mazda CX-8 di dealer resmi Mazda, di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

New Mazda 2 Sedan hadir dengan tampilan yang semakin mewah, elegan, dan lebih sporty lewat penyematan 16-inch wheels, lampu depan menggunakan LED projector dengan auto on/off dikombinasikan oleh DRL. Serta Mazda juga memberikan automatic wiper dengan sensor hujan.

Pada bagian entertainment, mobil sedan ini sudah menyuguhkan head unit touchscreen 7 inch yang dapat terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android.

Selain itu juga mampu memutar radio, USB port, serta Bluetooth handsfree phone and audio capability dan reverse camera. New Mazda 2 Sedan juga dibekali dengan wireless smartphone integration.

Untuk harga, SUV Premium New Mazda CX-8 dibanderol Rp 795.500.000 (OTR Jakarta), sedangkan New Mazda 2 Sedan dibanderol pada harga Rp 338.000.000 (OTR Jakarta).