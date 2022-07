Hyundai Sebut Kenaikan Harga BBM Tak Pengaruhi Minat Konsumen ke Palisade

Lita Febriani/Tribunnews.com

Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi merilis versi terbaru dari SUV flagship New Hyundai Palisade di The Langham, Jakarta, pada Kamis (28/7/2022). Chief of Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Makmur, mengatakan kenaikan harga BBM tidak akan memengaruhi penjualan produk terbarunya, New Hyundai Palisade.