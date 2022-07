Suzuki New Baleno Diperkirakan Meluncur di Arena GIIAS 2022, Ini Teasernya

Teaser Suzuki New Baleno yang diperkirakan akan meluncur di pembukaan pameran otomotif GIIAS 2022, 11 Agustus 2022. Teaser ini dibagikan oleh akun Instagram Suzui_id.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sedan hatchback Suzuki New Baleno diperkirakan akan diluncurkan ke pasar Indonesia di hari pertama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang akan berlangsung mulai 11 Agustus 2022 mendatang di BSD City, Tangerang.

Kabar itu disebarkan oleh Suzuki Indonesia lewat akun instagram @Suzuki_id melalui sebuah teaser yang diposting Kamis kemarin, 28 Juli 2022.

Dalam postingan tersebut ditampilkan siluet mobil hatchback dengan desain sporty dan di atasnya disematkan teaser "The New Flow Is Coming" disertakan tanggal 11.8.2022 yang merupakan tanggal pembukaan pameran GIIAS 2022.

Tidak ada penjelasan lebih detil dari teaser tersebut. Namun dengan melihat aktivasi model kendaraan ini oleh pihak PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) belakangan ini, patut diduga model teranyar yang akan rilis tersebut adalah New Baleno.

Keberanian Suzuki melanjutkan penjualan model ini di pasar Indonesia layak diacungi jempol lantaran sebenarnya penjualan Baleno di pasar lokal selama ini landai-landai saja.

Selama April hingga Juni 2022, Suzuki tidak membukukan penjualan Baleno ke dealer. Sementara sejak Januari hingga Juni 2022, penjualan Baleno ke dealer hanya sebanyak 38 unit (wholesales).

Di 2021, selama Januari-Juni 2021, penjualan wholesales Suzuki Baleno masih mencapai 1.575 unit.

Namun menurut Sukma Dewi, Asst to 4W Sales Dept. Head PT SIS, Suzuki New Baleno membukukan kenaikan market share sebesar 29,1 persen di periode April 2021 di tengah menurunnya pangsa pasar mobil hatchback di Indonesia.

Selama April 2021 total penjualan mobil segmen hatchback secara retail nasional hanya sebanyak 1.321 unit atau turun 17 persen dari bulan Maret.

Baca juga: New Baleno Bukukan Kenaikan Market Share 29,1 Persen di April 2021

Sebelumnya, pada Februari hingga April 2021, penjualan New Baleno terus menunjukkan pertumbuhan positif di industri otomotif Tanah Air.