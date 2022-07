Pameran Perdana Kendaraan Listrik PEVS 2022, Bukti Nyata Kemajuan Kendaraan Listrik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Minggu (31/7/2022) adalah pelaksanaan hari terakhir perhelatan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022. Terlihat animo pengunjung semakin meningkat hingga hari terakhir penyelenggaraan. Dalam kanal digital, total seluruh platform digital PEVS 2022 mencapai 382,514 impressions.

Selain dari antusiasme yang tinggi dari pengunjung, PEVS 2022 menjadi perhatian khusus publik, terlihat dari publikasi media lebih dari 1400 artikel yang telah tayang.

Kejutan terakhir yang dipersiapkan oleh PEVS 2022 untuk pengunjung adalah kolaborasi dengan Prestige Motors yaitu Demo Flight Taksi Terbang EHang 216 di Lapangan Parkir B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Penerbangan EHang 216, turut dihadiri oleh Staf Khusus Kepresidenan, Diaz Hendropriyono, Staff Representation of National Air Police Director, KBP Danny S, Executive Chairman Of Prestige Aviation, Rudy Salim serta Vice President of EHang - Ms. Zhejun Tang beserta jajaran EHang, Sekretaris Jenderal Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa, Project Director PEVS 2022, Hendra Noor Saleh. EHang 216 terbang dengan lancar selama 15 s/d 30 menit untuk masing-masing sesi.

Perwakilan Tim EHang, Tian Xing He mengapresiasi seluruh support stakeholders pada demo flight ini. “Penerbangan EHang pada PEVS 2022 menjadi yang pertama di Indonesia untuk demo flight dari Titik A ke Titik B” Tegas Tian Xing He.

Kemeriahan PEVS 2022 selanjutnya berasal dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik). Puluhan anggota KOSMIK melakukan riding pada hari ini (31/7) pukul 9.00 WIB dimulai dari kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya menuju garis akhir di JI Expo Kemayoran, PEVS 2022. Rombongan tiba di Lapangan Parkir B3 pukul 11.00 WIB.

Keseruan PEVS 2022 tak berhenti disitu, program Push Bike Race mendapat antusias tinggi dari pengunjung khususnya keluarga, tercatat lebih dari 1000 keluarga yang mendampingi dan diikuti lebih dari 290 peserta yang terdiri dari anak-anak. Serta closing parade kendaraan listrik yang diikuti seluruh partisipan PEVS 2022 turut menyumbang meramaikan perhelatan ini.

Sebagai informasi Grand Prize PEVS 2022 dengan hadiah Selis Garuda modified by Ivan Bengkel Custom serta Selis E Max modified by MRX Garage akan segera diundi melalui live streaming youtube di Dyandra Promosindo.

Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 resmi berakhir pada (31/7). Pameran kendaraan listrik perdana oleh Periklindo, bekerja sama dengan Dyandra Promosindo dan JIExpo Kemayoran ini berhasil mendapat apresiasi dari seluruh stakeholders yang hadir.

Periklindo sebagai asosiasi yang terbilang baru telah memberikan bukti nyata bahwa ekosistem kendaraan listrik Indonesia mengalami kemajuan, Hal ini sesuai dengan Visi yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PERIKLINDO, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.IP yaitu untuk mendukung Perpres No.55 Tahun 2019, mengenai percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.