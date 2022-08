Harga BBM di SPBU Shell Turun Harga Mulai 1 Agustus 2022, Yuk Cek!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Shell Indonesia melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM)-nya yang dipasarkan melalui jaringan Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU) Shell di Tanah Air mulai 1 Agustus 2022.

Berdasarpengumuman di situs Shell harga BBM Shell mulai 1 Agustus 2022 di Jakarta mengalami penyesuaian untuk empat jenis produk BBM meliputi Super,V-Power,V-Power Diesel dan V-power Nitro+.

Harga bahan bakar Super milik Shell yang semula Rp 18.500 per liter pada Juli 2022 turun menjadi Rp 17.300 per liter.

Sementara untuk Shell V-Power yang sebelumnya Rp 19.150 per liter menjadi Rp 18.300 per liter pada 1 Agustus 2022.

Baca juga: Mulai 1 Juni, Harga BBM Shell Naik Lagi, Berikut Rinciannya

Kemudian jenis V-Power Diesel juga mengalami penurunan dari Rp 21.870 per liter menjadi Rp 19.280 per liter. Selanjutnya jenis V-Power Nitro+ yang semula Rp 21.280 menjadi Rp 18.520 per liter.

Harga BBM Shell ini berlaku di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten dan juga Jawa Timur. Sementara untuk harga di Sumatera Utara sedikit berbeda.

Baca juga: Lonjakan Harga Minyak Kerek Pendapatan Produsen Migas Exxon dan Shell

Harga BBM Shell jenis Super di Sumatera Utara seharga Rp 17.400 per liter, Shell V-Power Rp 18.400 per liter, Shell Diesel Extra Rp 19.250 per liter.

Mulai 1 Agustus 2022, bahan bakar Shell secara rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp 1.200 hingga Rp 2.590 per liter.