All New BR-V Makin Merangsek Kuat di Segmen Low SUV Keluarga

Sejumlah mobil Honda All New BR-V dan Honda City Hatchback RS yang dikemudikan jurnalis melintas di jalur selatan Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, tren penjualan segmen SUV terus meningkat bahkan pada tahun 2021 telah melampaui penjualan LCGC dan MPV.

Kontribusi penjualan SUV di pasar otomotif juga terus meningkat, sementara pasar MPV dan LCGC cenderung stagnan. Bahkan pada tahun 2021, segmen SUV telah menjadi segmen dengan penjualan terbesar di Indonesia.

Pertumbuhan penjualan kendaraan SUV di Indonesia salah satunya dipicu oleh pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kalah Pamor dengan BR-V, Honda Belum Berniat Hentikan Produksi Mobilio

Banyak konsumen memilih SUV karena dianggap menawarkan berbagai kelebihan, seperti ground clearance yang lebih tinggi, mesin yang lebih bertenaga, kabin yang lebih nyaman dan teknologi keamanan yang lebih canggih.

Honda berdasarkan hasil riset internalnya, kemudian membuat SUV yang fun to drive, yakni All New BR-V untuk pasar Low SUV sebagai mobil keluarga kekinian.

All New Honda BR-V menggunakan mesin baru 1.5L DOHC i-VTEC yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 121 PS pada putaran mesin 6,600 dan torsi maksimal 145 Nm pada putaran mesin 4,300.

Komposisi ini mampu menghasilkan keseimbangan antara performa berkendara yang luar biasa dan efisiensi bahan bakar.

Pada kaki-kakinya, All New Honda BR-V menggunakan suspensi lebih stabil, MacPherson Strut untuk suspensi depan serta H-Shape Torsion Beam untuk suspensi belakang. Suspensi bagian depan dan belakang disesuaikan untuk kenyamanan yang lebih baik dengan gejala limbung yang minim.

Baca juga: Sukses Tembus Pasar Karibia, Menperin Sebut All New Honda BR-V Produk Asli Indonesia

Kabin SUV ini juga didesain lebih kedap serta minim getaran dengan mengoptimalkan peredam suara serta penambahan spray foaming dan struktur bodi yang lebih rapat dan didukung pula dengan berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada model ini.

Di antaranya fitur keselamatan canggih Honda SENSINGTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System.

Sejak pertama kali dipasarkan di Indonesia di Januari 2022, hingga kini All New Honda BR-V meraih penjualan ritel 9.907 unit dan menjadi Car of The Year 2022 versi Otomotif Award.

Sebanyak 271 unit All New Honda BR-V juga sudah diekspor ke delapan negara yang berada di Kepulauan Karibia, yaitu Jamaica, Antigua, Grand Cayman, Barbados, Trinidad & Tobago, grenada, St. Kitts serta St. Lucia.

Baca juga: Honda Ekspor 69 Unit All New BR-V ke Kepulauan Karibia

Negara tujuan ekspor All New Honda BR-V, juga akan merambah ke Thailand, Filipina, Afrika Selatan, Srilanka dan Bangladesh.

Untuk menggenjot penjualan, Honda Prospect Motor menggelar program terbaru bertajuk “Share Your Redefined Experience” untuk periode Juli hingga September 2022 untuk All New Honda BR-V berupa Special Leasing Program 0 persen untuk 1 Tahun, Daily Rewards Rp 5 juta, Weekly Rewards Rp 5 juta dan Monthly Rewards Rp 5 juta.