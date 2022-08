RMA Indonesia Resmi Buka Dealer 3S Ford Pertama di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitra Bisnis (RMA Indonesia) resmi membuka dealer Ford berkonsep 3S (sales, service, spare parts) pertama di Jakarta bersama AK Group.

Dealer yang terletak di Jalan Warung Jati Barat No 9, Jakarta Selatan atau disebut Ford AK Mampang ini dikelola Kreasi Auto Kencana (KAK).

"AK Mampang akan menawarkan the Ranger and Everest, both the fleet and the sport models. Kedua jenis kendaraan ini telah menunjukkan kinerja penjualan yang kuat di 180 negara di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara," ujar Country Manager RMA Indonesia Pinaki Mukherjee, Jumat, 5 Agustus 2022.

Dia mengatakan, diler AK Mampang didukung infrastruktur untuk para pecintga Ford di Jakarta Selatan.

Diler ini akan menggarap segmen pasar mobil premium di Tanah Air.

"Kami percaya Ford AK Mampang akan menjadi solusi bagi mereka yang selalu menantikan pengalaman berkendara premium bersama Ford di Jakarta," ujar pemilik Dealer Ford AK Mampang Andee Yoestong.

Ford AK Mampang memiliki luas bangunan lantai dasar sebesar 660 meter persegi sebagai showroom, bengkel, reparasi dan penjualan suku cadang dengan standar 3S.

Diler ini juga dilengkapi dengan gudang suku cadang asli Ford termasuk komponen fast moving dan slow moving dengan harga terjangkau.

AK Group selama ini telah mengoperasikan layanan berstandar 3S ini di Balikpapan, Medan dan Palangkaraya dan akan membuka diler lainnya di Kelapa Gading, Tangerang, Bintaro, Sidoarjo, Makassar, Sorong, Manokwari dan Jayapura.

Ford AK Mampang merupakan dealer kelima di Indonesia menyusul pembukaan sebelumnya di Banjarmasin, Balikpapan, Bandung dan Medan.

"Kami berupaya terus menghadirkan kendaraan berkelas dunia dan memberikan pengalaman kepemilikan dengan standard Ford kepada seluruh pelanggan," ungkapnya.