Toyota, Lexus dan Gazoo Racing Siapkan Line-up Mobil Paling Lengkap Sekaligus Teranyar di GIIAS 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang GIIAS 2022 yang akan segera dibuka pada 11 Agustus mendatang, Toyota Astra Motor (TAM) membawa semangat Let’s Go Beyond di pameran yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten tersebut.

Menempati booth terbesar dengan ukuran lebih dari 3.000 m2, pada GIIAS tahun ini tidak hanya menampilkan line up Toyota saja, tetapi juga Gazoo Racing.

Di sebelahnya, booth Lexus juga akan hadir dengan luasan lebih dari 1.000 m2, yang berlokasi di Hall 1B ICE BSD City.

President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda, mengatakan dalam semangat Let’s Go Beyond, Toyota akan menghadirkan sesuatu yang spesial selama digelarnya event GIIAS 2022, baik dari sisi produk, layanan dan teknologi.

"Beyond Product, Beyond Service and Beyond Technology merupakan komitmen Toyota dalam melayani kebutuhan mobilitas pelanggan. Toyota akan menjadikan salah satu ajang pameran otomotif terbesar di Asia ini sebagai kesempatan untuk memberikan Mobility Happiness for All," tutur Matsuda melalui keterangan resmi, Kamis (4/8/2022).



Pada GIIAS 2022, Toyota menghadirkan berbagai pilihan produk, layanan dan teknologi bagi para pelanggan.

Lebih dari 25 line-up produk ever better cars Toyota dan Gazoo Racing baik passenger car dan commercial car akan ditampilkan pada GIIAS 2022, termasuk dalam jajaran tersebut kendaraan berteknologi canggih dan terkini dari berbagai segmen demi menghadirkan opsi yang lengkap bagi para pelanggan dengan berbagai kompleksitas mobilitasnya.

Menegaskan upaya Toyota menghadirkan teknologi ramah lingkungan dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memperluas kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Tidak kurang dari tujugg unit kendaraan berteknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV) dan Battery Electric Vehicle (BEV) yang merupakan strategi Multi-Pathway Toyota akan di pamerkan di GIIAS kali ini.

Sebuah opsi yang lengkap bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi.