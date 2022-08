Permintaan Tinggi, MMKSI Perkuat Jaringan Layanan Bodi and Cat di Karawang

Fasilitas Mitsubishi Bodi and Cat PT Prabu Pura Motor di Karawang, Jawa Barat.

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bersama PT Prabu Pura Motor meresmikan fasilitas bodi and cat pada diler resmi di Kota Karawang.

Dengan peresmian fasilitas bodi and cat yang melengkapi diler resmi Mitsubishi Motors PT Prabu Pura Motor di Kota Karawang yang memiliki permintaan tinggi dari konsumen yang bertempatan di area Karesidenan Purwakarta (Karawang, Purwakarta, Subang).

Fasilitas Bodi and Cat pada diler PT Prabu Pura Motor merupakan yang pertama untuk di area Karawang serta untuk provinsi Jawa Barat merupakan yang ketiga.

Dengan kehadiran Fasilitas Bodi and Cat yang resmi di Kota Karawang maka terdapat 22 fasilitas Bodi and Cat Mitsubishi Motors pada diler resmi di seluruh Indonesia.

Fasilitas Bodi and Cat pada diler PT Prabu Pura Motor terletak di Jalan Surotokunto KM.4 Rawagabus, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mempunyai luas tanah di 4.212 m2 dan area bangunan sekitar 2.184 m2.

Fasilitas dan workshops dari Bodi and Cat di diler PT Prabu Pura Motor terdiri dari 15 stall yang terdiri dari 1 stall estimasi, 1 stall pelepasan, 3 stall perbaikan, 4 stall dempul, 1 stall masking, 1 stall surfacer, 3 stall poles, 1 stall pemasangan, yang dilengkapi juga dengan 1 ruang pengecatan (spray booth) dan 1 ruang pemeriksaan akhir yang mendukung proses rekondisi kendaraan dengan kapasitas hingga 180 unit kendaraan per bulan.

Dengan lokasi yang dapat menjangkau Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya serta pelayanan yang lebih lengkap diharapkan fasilitas Bodi and Cat yang berada di diler PT Prabu Pura Motor – Karawang ini dapat memberikan hal positif untuk masyarakat khususnya pemilik kendaraan Mitsubishi pada area tersebut.

Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, mengatakan kali ini pihaknya terus memperluas fasilitas Bodi and Cat di Kota Karawang yang dapat menjangkau wilayah Jawa Barat.

Dengan hadirnya Fasilitas Bodi and Cat di Kota Karawang tentunya merupakan permintaan yang tinggi dari konsumen di area sekitar untuk memberikan pelayanan yang lebih lengkap pada area Karawang dan sekitarnya.

"Dengan perluasan fasilitas Bodi and Cat di Kota Karawang, kami harap para pengguna Mitsubishi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dengan promo yang menarik. Saat ini Mitsubishi juga mulai menggunakan bahan material cat berbasis air untuk menunjang kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Tentunya dengan fasilitas ini yang dapat menjangkau konsumen dan calon konsumen di Kota Karawang dan sekitarnya dengan perluasan jangkauan layanan kami untuk memberikan pengalaman Life’s Adventure bagi para pelanggan yang setia dalam kepemilikan kendaraan Mitsubishi," ungkap Hamazaki.