Tampil di GIIAS 2022, Ini Kejutan Kaca Film Hitam Non-Metal dari V-Kool

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan agen pemegang merek kaca film V-Kool, PT V-Kool Indo Lestari akan kembali menjadi partisipan di segmen exhibitor aksesoris kendaraan di pameran otomotif akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yanga kan berlangsung mulai 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

Perusahaan kaca film ini akan menempati booth seluas 103,5 meter persegi di Pre Function Hall 1, PF1g.

Vice President Director PT V-KOOL Indo Lestari, Linda Widjaja mengatakan, pihaknya akan menampilkan banyak kejutan di GIIAS 2022 kali ini.

Di antaranya akan menampilkan kaca film New Black Series, kaca film hitam non-metal dengan teknologi nano tercanggih saat ini.

Linda menjelaskan, dengan warna hitam pekat yang elegan, V-KOOL New Black Series memberikan kenyamanan kabin yang lebih sejuk dengan perlindungan privasi yang sangat baik.

"Seri ini terdiri dari VRX 60 untuk kaca depan dengan VLT 58 persen dan VRX 15 untuk kaca samping dan belakang mobil dengan VLT 21 persen," ujarnya, Selasa, 9 Agustus 2022.

Di GIIAS 2022 phaknya juga menyediakan beragam pilihan paket pembelian kaca film full body, yakni Diamond Plus Series, Diamond Series, Gold Plus Series, Gold Series dan V-KOOL New Black Series.

“Kami memberikan kemudahan kepada konsumen dengan memilih sendiri paket kaca film yang diinginkan sesuai tingkat kegelapan yang dibutuhkan untuk kaca depan, kaca samping dan kaca belakang," ujarnya.

Pihaknya sudah memadupadankan pilihan spesifikasi produk dengan kualitas terbaik dan terefisien bagi konsumen untuk kaca film yang akan dipasang pada kaca depan, kaca samping dan kaca belakang kendaraan.

Di booth, pengunjung GIIAS juga bisa mengetes performa kaca film V-Kiool secara langsung melalui alat demo yang disiapkan berupa peraga putar untuk membedakan

masing-masing performa varian dari kaca filmnya.

Beragam aktivitas selama pameran di booth antara lain berfoto bareng Fitra Eri,

seorang konten kreator dan pecinta otomotif. Ada juga merchandise khusus dengan tanda tangan Fitra Eri dan voucher kaca film V-Kool.

Linda menjelaskan, selama pameran pihaknya juga menyediakan produk Paint Protection Film (PPF) sebagai sebuah solusi atas perlindungan cat pada kendaraan ini terbuat dari

thermoplastic urethane, mampu melindungi cat kendaraan dari goresan benda tajam baik tipis atau dalam, goresan kerikil, pemudaran warna oleh paparan ultra violet, jamur hingga abrasi.

PPF ini bisa menjadikan baret tipis yang terjadi permukaan bodi yang sudah dilapisi, akan hilang dalam sekejap setelah terkena panas matahari atupun panas mesin.

Menurut Lianto Winata, Chief Operating Office PT V-KOOL Indo Lestari, selain memberikan perlindungan terhadap risiko goresan pada bodi kendaraan PPF juga berguna menjaga warna mobil dari paparan sinar UV sehingga warna mobil akan tetap terjaga kilaunya.

