Jadi Sponsor Utama, Astra Financial Siap Tebar Promo untuk Pengunjung GIIAS 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Sponsor utama GIIAS 2022, Astra Financial meresmikan pembukaan booth utama di Hall 3 ICE BSD, Tangerang, Kamis (11/8/2022).

Selain di booth utama, pengunjung GIIAS 2022 juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru dan mendapatkan promo menarik di 5 booth Astra Financial lainnya yaitu booth pre-function yang terletak di Hall 1 - PF1B, pre-function PC4, pre-function Hall 7 PF7A, Hall 9 - C13 dan pre-function Hal 10 - PF10A, sehingga total booth sebanyak enam lokasi dengan total luas 812,5 m2.

Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin, mengatakan Astra Financial berkomitmen mendukung pertumbuhan sektor otomotif melalui partisipasinya dalam acara GIIAS 2022 bersama sembilan unit bisnis dalam naungan Astra Financial yang turut berpartisipasi.

Diantaranya yaitu perusahaan yang dikenal dengan nama FIFGROUP, ACC, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, hingga SEVA. Dua terakhir (Moxa dan SEVA) adalah pendatang baru dari Astra Financial yang ikut berpartisipasi dalam GIIAS 2022.

"Tema Spirit of Future yang diusung oleh Astra Financial menegaskan misi kami untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali para pelaku industri otomotif," tutur Suparno Djasmin saat pembukaan booth, Kamis (11/8/2022).

Kesembilan unit bisnis Astra Financial tersebut menawarkan promo unggulan diantaranya suku bunga mulai 0,77 persen untuk pembiayaan mobil dengan tenor 1 tahun dan bebas biaya admin.

Promo tersebut diberikan oleh ACC dan TAF sebagai perusahaan pembiayaan mobil dari Astra Financial.

Selain itu, SEVA sebagai unit bisnis terbaru dari Astra Financial juga menawarkan promo melalui fitur utamanya yaitu Instant Approval.

Melalui fitur tersebut, pengunjung GIIAS 2022 dapat mengajukan pembiayaan mobil dari ACC dan TAF dengan tambahan benefit seperti asuransi Comprehensive 1 tahun Garda Oto dari Asuransi Astra dan asuransi jiwa dari Astra Life dengan cashback hingga 2 bulan premi.

