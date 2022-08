Sports Car All-new Subaru BRZ dan Compact SUV All-new Subaru XV Mengaspal di GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah belasan tahun absen, Subaru akhirnya kembali tampil di pameran otomotif GIIAS 2022 di ICE BSD City, Tangerang, 11-21 Agustus 2022, sekaligus menjadi partisipasi perdana Subaru sejak pameran ini diselenggarakan di BSD.

Di pameran ini Subaru langsung meluncurkan 2 mobil terbaru sekaligus menjadi premiere di Indonesia, masing-masing The all-new Subaru XV, compact SUV yang ekspresif, dan sports car The all-new Subaru BRZ.

Booth Subaru berlokasi di Hall 5C menempati area seluas 702m2, dengan tema besar “The Earth Circulation”.

The all-new SUBARU XV dilengkapi dengan Subaru Core Technology terbaru seperti Symmetrical All-Wheel Drive, Subaru Global Platform, Boxer Engine dan EyeSight.

Sementara Subaru BRZ merupakan sports car mesin depan berpenggerak roda belakang dengan handling, tenaga, torsi, dan akselerasi yang meningkat dibanding generasi sebelumnya.

The all-new SUBARU BRZ janjikan pengalaman Sports Car yang murni, lengkap dengan reliabilitas dan safety khas Subaru.

Acara pembukaan booth Subaru di GIIAS 2022 dihadiri Subaru Koizumi, Overseas Sales & Marketing Division dari Subaru Corporation Japan, Paula Dewiyanti, President Director dari Subaru Indonesia, Arie Christopher, Chief Operating Officer dari Subaru Indonesia, dan Carlos Sanusi, Director, PT Plaza Auto Cipta.

Peluncuran compact SUV The all-new Subaru XV di booth Subaru di pameran otomotif GIIAS 2022, Kamis, 11 Agustus 2022.

“Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Subaru, mengingat sejak pertama kali Gaikindo menyelenggarakan GIIAS di ICE BSD City, brand Subaru belum pernah berpartisipasi," ujar Arie Christopher, Chief Operating Officer, Subaru Indonesia

"Partisipasi perdana kami bersama Subaru Corporation Japan tahun ini tentu menjadi sangat istimewa, membawa Subaru Motor Show brand identity terbaru dan konsep desain global," imbuhnya.

"Kami sangat percaya SUBARU XV dapat menjadi compact SUV yang kompetitif di segmennya, dengan Symmetrical All-Wheel Drive, BOXER® Engine, Subaru Global Platform, dan sistem bantuan pengemudi EyeSight generasi ke-4," ujarnya.

Pemasaran Subaru di Indonesia dikelola oleh PT Plaza Auto Mega dan resmi menjadi menjadi anggota GAIKINDO sejak April 2022.

Di pameran GIIAS 2022 Subaru mendisplay 6 kendaraan. Rinciannya, The all-new Subaru BRZ M/T dalam warna Magnetite Grey Metallic, The all-new Subaru BRZ A/T dalam warna World Rally Blue, The all-new Subaru XV 2.0i-S dalam warna Cool Grey Khaki, The all-new Subaru XV 2.0i-S EyeSight® dalam warna Plasma Yellow Metallic, The all-new Subaru Forester 2.0i-L dalam warna Crimson Red Pearl dan The all-new Subaru Forester 2.0i-S EyeSight dalam warna Autumn Green Metallic.

Pada All-new Subaru XV diperkenalkan dengan 2 varian trim, versi 2.0i-Sditawarkan dengan harga Rp. 449.500.000,- (on-the-road Jakarta) dan versi 2.0i-S EyeSight® ditawarkan dengan harga Rp. 499.500.000,- (on-the-road Jakarta).

Sedangkan untuk the all-new Subaru BRZ diperkenalkan dengan 2 transmisi:

Yakni Subaru BRZ M/T (manual) yang ditawarkan dengan harga Rp. 825.000.000,- (on-the-road Jakarta) dan Subaru BRZ A/T (automatic) ditawarkan dengan harga Rp. 850.000.000,- (on-the-road Jakarta).

Seluruh the all-new Subaru Forester yang dipasarkan melalui PT Plaza Auto Mega, ditawarkan dengan Garansi 3 tahun / 100.000 km, servis gratis 3 tahun / 50.000km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7 oleh Atlas Indonesia.