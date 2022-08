Lexus Fokus Perluas Produk Elektrifikasi Melalui Strategi LF-Z Electrified Concept

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma saat menjelaskan strategi elektrifikasi "Next Generation of Lexus" LF-Z Electrified Concept dalam konferensi pers di booth Lexus, GIIAS 2022,diICE BSD, Tangerang, Jumat (12/8/2022)

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Lexus Indonesia fokus menggarap pasar kendaraan-kendaraan elektrifikasi di Tanah Air melalui strategi Lexus LF-Z Electrified Concept.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, mengatakan sebagai "Next Generation of Lexus", LF-Z Electrified Concept menggabungkan performa berkendara dan teknologi yang ingin diwujudkan Lexus di masa depan.

"Seluruh inovasi yang tertanam dalam Lexus LF-Z Electrified Concept adalah kisi-kisi desain, fitur dan teknologi pada model-model terbaru yang akan diperkenalkan Lexus dalam waktu dekat," tutur Bansar dalam konferensi pers di booth Lexus, GIIAS 2022,diICE BSD, Tangerang, Jumat (12/8/2022).

Desain mobil konsep ini bertujuan untuk mencapai proporsi dan penampilan yang menawan, dimulai dengan bagian depan kendaraan yang lebih rendah dan semakin memuncak di bagian belakang untuk memperlihatkan karakteristik desain yang unik pada The Lexus LF-Z Electrified Concept.

Ditambah dengan terobosan spindle design menjadi tiga dimensi dalam bentuk keseluruhan body kendaraan, menunjukkan semangat Lexus untuk menghasilkan styling yang sejalan dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, selaras dengan konsep "Lexus Driving Signature", melalui sistem DIRECT4, Lexus LF-Z Electrified Concept memiliki sistem penggerak yang dapat berubah secara adaptive dari Front Wheel Drive (FWD), Rear Wheel Drive (RWD) atau All-Wheel Drive (AWD) yang juga disempurnakan dengan teknologi Steer by Wire untuk memberikan kenyamanan bagi para pengemudi.

Lexus LF-Z Electrified Concept juga sudah menggunakan konsep Tazuna Cockpit di bagian interior, dengan didukung oleh all new multi screen interface yang terinspirasi dari bentuk kupu-kupu hitam.

Oleh karenanya, Lexus membenamkan serangkaian layar ditempatkan di sepanjang garis pandangan pengemudi sehingga seluruh tombol, tampilan head-up display, sistem navigasi, sistem audio dan driving mode, dapat dioperasikan tanpa perlu mengubah pandangan sehingga meningkatkan konsentrasi berkendara pengemudi.

Didukung dengan teknologi Artificial Intelligence, pengemudi dapat berinteraksi melalui sentuhan atau suara saat mengendarai mobil konsep ini.

Beberapa konsep dan inovasi pada LF-Z Electrified Concept, telah terwujud pada model terbaru Lexus yang dihadirkan melalui Asia Premiere the All New Lexus RX pada Press Conference Lexus GIIAS 2022.