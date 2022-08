Sports Car All New GR86 dan 5 Model GR Sport Baru Mendebut di GIIAS 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan enam model baru Gazoo Racing di booth Toyota Hall 1 dan 2 pada GIIAS 2022.

Keenamnya adalahAll New GR86, Hilux GR Sport, Agya GR Sport, Raize GR Sport, Yaris GR Sport dan Fortuner GR Sport dengan beberapa elemen baru khas DNA Gazoo Racing/

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, menyampaikan sejak perkenalan GR Supra di 2019, antusiasme masyarakat terhadap model-model Gazoo Racing semakin menguat.

"Kami bersyukur hingga Juli 2022 kemarin, secara total sudah lebih dari 106.000 unit 8 line-up GR kami menjadi pilihan masyarakat, dimana rata-rata komposisi penjualan ritel tipe GR Sport mendominasi 67 persen," ujar Anton di GIIAS.

Toyota 86 juga digemari oleh banyak modifikator di dunia karena sports car ini sangat mudah untuk dimodifikasi.

All New GR86 adalah model sports car GR global ketiga bersama GR Supra dan GR Yaris. All New GR86 merupakan mobil yang langsung ditangani dan dikembangkan oleh Toyota Gazoo Racing (TGR), sehingga memperoleh manfaat dari keterlibatan dan pengalaman TGR dalam memenangi berbagai ajang motorsport internasional.

Sport coupe ini memberikan titik masuk baru ke jajaran GR bagi para penggemar sports car GR di seluruh dunia.

All New GR86 tidak hanya hadir dengan bahasa desain eksterior dan interior baru yang lebih agresif serta sporty, namun juga dengan mesin baru yang lebih bertenaga.

All New GR86 menggunakan mesin 2.400 CC tipe boxer engine untuk mempertahankan Center of Gravity yang rendah dengan rasio kompresi 12,5:1 dengan tenaga maksimum 235 PS (173 kW) pada 7.000 rpm dan torsi 250 Nm pada 3.700 rpm.

Menurut Anton, hingga Juli 2022, lebih dari 800 unit Toyota 86 telah menjadi sports car pilihan pelanggan di Indonesia.

Toyota juga menampilkan Hilux GR Sport yang dibekali dengan mesin 1GD dengan power 37 persem lebih bertenaga serta suspensi yang lebih rigid dan dilengkapi dengan teknologi Toyota Safety Sense (TSS).

Model ini mengusung gaya tough dan sporty pada exterior. Ditandai dengan GR alloy wheel serta GR Sport bar di bagian belakang.

Interiornya mengadopsi entertainment system dengan 8” display serta GR sport seat dan penambahan paddle shift membuat driver lebih in control meski sedang melibas medan yang sulit sekalipun.