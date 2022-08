Daihatsu Kasih Diskon Spesial untuk Pembelian Mobil di GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Daihatsu memberikan diskon spesial untuk setiap pembelian mobil baru di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Autoshow (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, 11-21 Agustus 2022.

Booth Daiahatsu bisa ditemukan di Hall 5 dan diskon spesial ini berlaku untuk pembelian All New Terios, All New Xenia, Rocky, New Sigra, New Sirion, Ayla, Luxio bahkan Gran Max.

Berikut rincian program Daihatsu di GIIAS 2022 berdasarkan informasi yang Tribunnews dapatkan dari Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO):

1. Bunga spesial mulai dari 0,77 persen per tahun dan gratis biaya administrasi untuk semua pembelian kredit.

2. Diskon spesial untuk semua pembelian di GIIAS 2022.

3. Cash back spesial khusus untuk tukar tambah mobil dari merek apapun ke Daihatsu baru.

4. DP Ringan khusus untuk pembelian All New Xenia secara kredit dan free asuransi 1-tahun Total Loss Only untuk pembelian cash.

5. Gratis oli & spare part 30.000km atau 2 tahun, khusus pembelian Daihatsu Rocky.

6. Program undian berhadiah 3 unit motor untuk 3 pemenang.

Selama GIIAS 2022, Daihatsu juga menyediakan kesempatan testd drive untuk Xenia, Terios dan Rocky.