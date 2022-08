Tampil di GIIAS 2022, Motor Listrik Pengangkut Barang Dijual Mulai Harga Rp 53 Jutaan

Motor listrik All New Gelis 300 tampil di ajang GIIAS 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Solar Panel Indonesia memamerkan Gelis 300 Series pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Gelis 300 Series merupakan motor listrik dengan daya 800 watt dan merupakan kendaraan niaga untuk mengangkut barang, mampu menampung beban mencapai 300 kilogram dengan kecepatan maksimal 30 kilometer per jam.

Direktur Utama PT Solar Panel Indonesia Prasetyo Budi mengatakan, saat ini model All New Gelis 300 tersedia dalam dua pilihan tipe.

“Salah satunya yaitu All New Gelis 300 Cargo dan All New Gelis 300 Pick up. All New Gelis 300 Cargo memiliki dimensi panjang 1.350 mm, lebar 900 mm, dan tinggi 810 mm,” kata Prasetya, Minggu (14/8/2022).

Kemudian model media All New Gelis 300 Pick up berukuran panjang 1.350 mm, lebar 900 mm, dan tinggi 440 mm.

Untuk All New Gelis 300 Cargo dilengkapi bak penutup di belakangnya, sementara All New Gelis 300 Pick Up hanya bak terbuka.

Due tipe gerobak listrik ini dibanderol Rp 53.250.000 untuk All New Gelis 300 Pick up dan Rp 55.750.000 tipe All New Gelis 300 Cargo.

Sebagai informasi, untuk pengunjung yang ingin melihat gerobak listrik ini dapat mengunjungi Hall 10 ICE BSD, Tangerang dalam pameran GIIAS 2022.

Pameran otomotif GIIAS 2022 berlangsung selama 11 hari mulai 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Harga tiket masuk sebesar Rp 50.000 untuk hari biasa Senin sampai Jumat dan Rp 100 ribu untuk weekend pada Sabtu dan Minggu. Tiket masuk GIIAS 2022 ini hanya bisa dibeli di aplikasi Auto360.