Segway E200P Jadi Motor Listrik Termahal di GIIAS 2022, Dibanderol Rp 85 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, menampilkan beragam kendaraan listrik baik mobil dan juga sepeda motor.

Di segmen sepeda motor listrik, ada satu model yang disebut- sebut sebagai sepeda motor listrik termahal di GIIAS 2022.

Apakah itu? Dia tak lain adalah Segway E200P. Karena mahalnya pula, sepeda motor listrik ini jadi perhatian pengunjung di GIIAS 2022.

Harga Segway E200P mencapai Rp 85 juta untuk on the road Jakarta. Tentunya harga ini jauh melebihi motor listrik lainnya.

Segway E200P dibekali motor penggerak SCBM 5.000 watt yang mampu menghasilkan torsi mencapai 305 Newton meter.

Selain itu, Segway E200P ini mampu melaju dengan kecepatan tertingginya 100 km per jam.

Urusan baterai, motor listrik ini ditenagai baterai ATL Power Lithium berkapasitas 74V 27Ah dengan daya jelajah hingga 200 kilometer.

Dari segi tampilan, Segway E200P mengusung gaya retro klasik yang dipadukan dengan unsur futuristik.

Skuter listrik Segway E200P dibanderol Rp 85 juta on the road Jakarta di pameran otomotif GIIAS 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.

Motor listrik ini juga bisa terintegrasi dengan Segway Apps yang memudahkan pengguna dalam melakukan remote on atau off, display informasi skuter, customer service contact, one touch diagnostik skuter, dan lain sebagainya.

CEO Segway Motors Indonesia Yedi Sondy mengatakan, motor listrik ini sudah teruji ketangguhannya.

“Selain itu motor listrik ini juga sudah dikenal dunia karena desainnya yang berkelas, serta kecanggihan fitur pintar yang didukung oleh teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI),” ujar Yedi, Kamis (18/8/2022).