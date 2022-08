Akhir Pekan, 30 Finalis Miss Auto Show Siap Menyapa Pengunjung GIIAS 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) atau GIIAS 2022 segera berakhir dalam dua hari lagi.

Hari terakhir pameran GIIAS 2022 akan dilangsungkan pada Minggu (21/8/2022) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pada akhir pekan di GIIAS 2022 akan banyak ragam artis ternama yang akan tampil di beberapa booth. Diantaranya adalah Saykoji di booth Suzuki, lalu Project-Pop di booth Daihatsu dan masih banyak lagi yang lainnya.

Baca juga: SUV Almaz RS Jadi Favorit Test Drive Pengunjung di Booth Wuling GIIAS 2022

Selain ragam penampilan menarik dari artis-artis ternama di Indonesia, Sabtu (20/8/2022) ini juga akan ada Closing Ceremony GIIAS 2022.

Pada acara Closing Ceremony ini akan menjadi ajang pengumuman Miss Auto Show yang mana terdapat 30 Finalis Miss Auto Show yang masuk dalam nominasi tahun ini.

Lalu juga akan ada Awarding untuk Booth and Best Independence Day dan Favorite Car and Motorcycle yang juga menarik untuk disimak.

Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke GIIAS 2022, tiket masuk hanya tersedia di aplikasi Auto360, dengan kehadiran pengunjung dibagi dalam dua sesi setiap harinya, untuk memastikan tidak ada kerumunan pada area masuk pameran.

Harga tiket masuk tidak mengalami kenaikan yaitu Rp 50.000 untuk weekday (Senin-Jumat) dan Rp 100.000 untuk weekend.

Baca juga: McEasy Kenalkan Manajemen Transportasi Versi Mobile untuk UKM di GIIAS 2022

Di GIIAS 2022, pengunjung juga bisa menjajal kendaraan listrik di area indoor, kendaraan yang bisa dicoba diantaranya Hyundai Ioniq 5, Porsche Taycan Turbo, Kia EV6, Wuling Air EV dan kendaraan listrik lainnya yang tersedia di EV Test Track.