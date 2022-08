Honda Raih 1.268 SPK Selama 8 Hari di GIIAS 2022, Brio Dominasi Pesanan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) mendapat hasil positif selama pameran GIIAS 2022 yang telah berlangsung selama delapan hari.

Sejak 11-18 Agustus atau tepatnya delapan penyelenggaraan pameran, Honda berhasil membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 1.268 unit.

"SPK yang dilakukan di lokasi booth Honda di GIIAS selama GIIAS berlangsung sampai tanggal 18 Agustus di angka 1,268 unit," tutur Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, di GIIAS 2022.

SPK yang didapat Honda di GIIAS 2022 didominasi oleh pemesanan Brio 35 persen yang diikuti oleh HEV sebanyak 28 persen.

"Dimana Honda Brio mendominasi 35 persen dari total pemesanan, diikuti All New Honda HRV 28 persen dan All New Honda BRV 23 persen dari total pemesanan," terang Billy.

Honda Brio menjadi model paling laris dijajaran produk HPM. Sejak dikenalkan pada 2012 lalu, Brio telah berhasil terjual 453.253 unit.