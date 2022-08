Sport Car Toyota All New GR86 Ludes Terjual di GIIAS 2022, Stok Tersedia Kembali Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sport car Toyota All New GR86 pertama kali dikenalkan di GIIAS 2022, tepatnya 11 Agustus 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Masuk ke lini produk Gazoo Racing (GR), mobil ini langsung ludes terjual di pameran otomotif tersebut dan stoknya baru tersedia kembali pada awal tahun.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan, produk Gazoo Racing yang baru diluncurkan saat opening day kemarin yaitu All New GR86 saat ini sudah sold out untuk alokasi tahun ini.

"Pembeli baru akan diarahkan ke alokasi tahun depan. Jadi kuota kami tahun ini untuk Toyota GR86 adalah 27 unit, saat ini SPK yang masuk sudah 28 unit, makanya kuota yang kami dapat tahun ini sudah habis," tutur Anton, Senin (22/8/2022).

Sedangkan penjualan model GR lain disebut menjadi favorit masyarakat dengan komposisi penjualan varian GR Sport ada yang mencapai lebih dari 95 persen dengan rata rata di atas 85 persen.

"GR Yaris AP4 yang tampil di beberapa hari awal GIIAS juga mendapat respon sangat positif dari masyarakat hingga mendapat Special Exhibit Car di GIIAS 2022 ini," ungkap Anton.

Kantongi 5.434 SPK

Selama 11 hari gelaran GIIAS 2022, PT Toyota Astra Motor (TAM) berhasil mengantongi 5.434 unit pemesanan kendaraan (SPK).

"Sepanjang kurun waktu perhelatan GIIAS 2022 yang berlangsung 11 hari, mulai dari 11-21 Agustus, Toyota telah berhasil mengumpulkan SPK sebanyak 5.434 unit," tutur Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy kepada Tribunnews.