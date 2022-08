Jambore Nasional Perdana Komunitas ERTIGA SOLUTION(ES) Minimalisir Kecelakaan di Jalan Raya

Tribunnews.com - Komunitas ERTIGA SOLUTION(ES) sukses melangsungkan acara Jambore Nasional ke-1 dan Launching Jingle Ertiga Solution pada 30 dan 31 Juli 2022 bertempat di Hotel Grand Pujon View, Malang, Jawa Timur.

Jamnas ini mengusung tema “Meminimalisir Kecelakaan di Jalan Raya”. Tema ini diangkat untuk memberikan informasi terkait Safety Driving yang baik dan benar agar komunitas ini dapat menjadi pelopor dalam berlalu lintas.

“Dengan tagline 'Care for each other in driving' kami ingin mendorong semangat rasa saling peduli saat kita ada di belakang kemudi,” ujar Fajar selaku ketua panitia.

Yuni Triono selaku Ketua Umum ERTIGA Solution menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta yang hadir. “Sebanyak 600 member dan keluarga yang turut hadir, serta kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ertiga Solution se-Indonesia juga kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini,” terang Yuni Triono.

Acara ini diawali dengan penyerahan Bendera Ertiga Solution serta Bendera Srikandi Ertiga Solution kepada tuan rumah Jamnas ke-1 yaitu Koordinator Base Malang (Kebs Efendi beserta Istri) serta diiringi musik tradisional.

Acara dibuka dengan kesenian gambyong tradisi Malang yang tampil sebelum acara. Selain itu rangkaian acara lainnya dimeriahkan dengan menyanyikan jingle Ertiga Solution bersama-sama.

“Acara ini sangat berkesan, saya sangat mengapresiasi kekompakan panitia Jamnas 1,” ujar Agus Sugihardi selaku Humas Nasional di sela-sela kesibukannya.